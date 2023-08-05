逾千名台灣旅客滯留沖繩 3國籍航空最快明放大機型、增班載運

受卡努颱風影響，不少旅客仍被滯留在日本沖繩那霸市區，民眾黨立委賴香伶接獲陳情表示，今早已緊急聯繫交通部及民航局協調國籍航空協助。民航局表示，相關作業近日已持續執行，已協調國籍業者透過增班或放大機型等方式協助。據了解，目前中華航空將於7日加開班機協助，長榮航空、星宇航空相繼於明、後天放大機型協助疏運。

賴香伶今指出，受颱風影響，目前有上千名台籍旅客滯留沖繩，不僅行程大受影響，在當地找不到住宿旅館，只能窩居於機場，飲食等生活必需品也採購不易，有乘客機位甚至已延後到8月10日之後。

民航局表示，很多委員與長官都很關心國人在沖繩的情況，民航局已協調國籍業者加強疏運，透過增班或放大機型等方式，幫助國人儘早返台。相關作業近日已持續執行，後續也會視天候狀況，繼續積極疏運。

中華航空指出，該公司已於8月3日在天氣許可狀況下加開班機疏運旅客，目前規劃8月7日將再次加開CI2120、CI2121往返沖繩班機載運旅客。

長榮航空表示，因天候關係今天仍無法執飛，最快於7日往返台北-沖繩一航班從原先A321機型放大為777-300ER執飛，載客量可從184位增加到300多位。

星宇航空也說， 明天的JX870台北-沖繩、JX871沖繩-台北班機已從原先A321放大機型為A330neo執飛，載客量預計可從188名增加至330名，以疏運因颱風滯留於當地旅客，後續也會視天候狀況逐日調整。