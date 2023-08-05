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父親節送爸爸健康禮物 屏東榮總供350名免費攝護腺健檢

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
父親節前夕，屏東榮總與屏東衛生局合作，提供50歲以上男性免費檢測攝護腺特定抗原、睪固酮抽血檢查，共350個名額。記者張已亷／攝影
父親節前夕，屏東榮總與屏東衛生局合作，提供50歲以上男性免費檢測攝護腺特定抗原、睪固酮抽血檢查，共350個名額。記者張已亷／攝影

父親節前夕，屏東榮總與屏東衛生局合作，提供50歲以上男性免費檢測攝護腺特定抗原、睪固酮抽血檢查，共350個名額，為鄉親省去700元檢測費用，不少鄉親聽聞消息今早趕赴屏東榮總參與檢測，有攝護腺癌家族史的52歲陳先生表示，透過網路得知後，帶著77歲的父親一起進行檢測，希望透過這次的檢驗報告，達到早期診斷、早期治療的目的。

攝護腺癌為台灣男性第5大癌症。屏東榮總院長吳東霖表示，傳統上男性往往因為扮演家庭經濟支柱或者強者角色，較容易輕忽自己的健康警訊，或不肯即時就醫檢查治療，泌尿系統疾病雖不致命，但卻很容易影響個人社交活動，及全家人生活品質。

院方舉辦的「父親節關懷老爸，男性更年期，要愛不要癌」系列活動，於今上午在屏東榮總一樓大廳舉辦首場次，6、7日在屏東縣政府，及7日上午於屏東榮總龍泉分院另進行3個場次，共計提供350個名額，提供50歲以上男性鄉親免費檢測攝護腺特定抗原、睪固酮抽血檢查，活動詳情可洽屏東榮總臉書及官方網站。

屏東榮總於今起至7日舉辦4場次，提供50歲以上男性免費攝護腺健檢，共350個名額，為鄉親省去700元檢測費用，不少鄉親聽聞消息今早趕赴屏東榮總參與檢測。記者張已亷／攝影
屏東榮總於今起至7日舉辦4場次，提供50歲以上男性免費攝護腺健檢，共350個名額，為鄉親省去700元檢測費用，不少鄉親聽聞消息今早趕赴屏東榮總參與檢測。記者張已亷／攝影
屏東榮總於今起至7日舉辦4場次，提供50歲以上男性免費攝護腺健檢，共350個名額，為鄉親省去700元檢測費用，不少鄉親聽聞消息今早趕赴屏東榮總參與檢測。記者張已亷／攝影
屏東榮總於今起至7日舉辦4場次，提供50歲以上男性免費攝護腺健檢，共350個名額，為鄉親省去700元檢測費用，不少鄉親聽聞消息今早趕赴屏東榮總參與檢測。記者張已亷／攝影

屏東縣政府 榮總 父親節

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