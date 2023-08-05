父親節送爸爸健康禮物 屏東榮總供350名免費攝護腺健檢

父親節前夕，屏東榮總與屏東衛生局合作，提供50歲以上男性免費檢測攝護腺特定抗原、睪固酮抽血檢查，共350個名額，為鄉親省去700元檢測費用，不少鄉親聽聞消息今早趕赴屏東榮總參與檢測，有攝護腺癌家族史的52歲陳先生表示，透過網路得知後，帶著77歲的父親一起進行檢測，希望透過這次的檢驗報告，達到早期診斷、早期治療的目的。

攝護腺癌為台灣男性第5大癌症。屏東榮總院長吳東霖表示，傳統上男性往往因為扮演家庭經濟支柱或者強者角色，較容易輕忽自己的健康警訊，或不肯即時就醫檢查治療，泌尿系統疾病雖不致命，但卻很容易影響個人社交活動，及全家人生活品質。