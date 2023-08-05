快訊

影／仁愛鄉變9孤島 鄉長：斷水斷電3天了快請國軍救援

全身瘀傷！女童疑背不出九九乘法表 遭安親班老師責打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／恆春遊客「抬頭莫張嘴」 小心萬隻家燕「下糞雨」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，最近每天都有萬隻上下家燕夜棲恆春鎮區，家燕入夜後在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的自然景觀，遊客稱奇。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，最近每天都有萬隻上下家燕夜棲恆春鎮區，家燕入夜後在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的自然景觀，遊客稱奇。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，長期研究恆春半島候鳥生態的蔡乙榮觀察，最近每天都有萬隻家燕在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的景觀，但因燕群會「下糞雨」，遊客都被示警「抬頭看時不要張嘴」，居民則視為吉祥象徵，喜迎這群北方「嬌客」。

蔡乙榮說，家燕是全球性分布鳥種，繁殖區和度冬區範圍很廣，跨越緯度區大，遷徙範圍從日本到澳洲都有；恆春半島是最後休息站，家燕抵達後有的在民宅騎樓築巢繁殖，有的過境休息後繼續南遷，恆春鎮、車城鄉和滿州鄉平地地區，住家騎樓常可見家燕築巢繁殖，夜棲民宅旁電線上的家燕，則密密麻麻成排站立的景象，有如音樂「五線譜」，排遣從天而降如「下糞雨」，是夏季限定的特殊自然景象。

他說，家燕南遷在恆春半島的夜棲現象，每年過境數量約在30萬至40萬隻，2015年曾觀察到高達80萬隻，8月是高峰期，會持續到9月，多夜棲在民宅旁電線上，但也隨著電線地下化改變，恆春鎮區最近每天估計萬隻上下，以南門路、省北路、恆公路及復興路等為主；7年前曾有單日4萬多隻紀錄，比紅尾伯勞鳥的過境數量還多，一旦全鎮地下電鑬化，年度限定的自然奇景可能就消失了。

家燕被華人視為吉祥象徵，居民每年都以喜悅心情迎接這群遠道而來的「嬌客」；恆春鎮民張明通說，看到家燕造訪，心情是療癒，牠們不會干擾居民生活，但電線下方路上一早滿是家燕留下的排遺，為避免車子被淋「花」，居民都知道晚上停車要移開，也提醒住民宿的遊客停車時要避開，當好奇抬頭看電線上的家燕時，記得「不要張開嘴巴」，遊客得知原因時都會心一笑。

屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，最近每天都有萬隻上下家燕夜棲恆春鎮區，家燕入夜後在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的自然景觀，遊客稱奇。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，最近每天都有萬隻上下家燕夜棲恆春鎮區，家燕入夜後在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的自然景觀，遊客稱奇。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，最近每天都有萬隻上下家燕夜棲恆春鎮區，家燕入夜後在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的自然景觀，遊客稱奇。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，最近每天都有萬隻上下家燕夜棲恆春鎮區，家燕入夜後在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的自然景觀，遊客稱奇。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，最近每天都有萬隻上下家燕夜棲恆春鎮區，家燕入夜後在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的自然景觀，遊客稱奇。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，最近每天都有萬隻上下家燕夜棲恆春鎮區，家燕入夜後在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的自然景觀，遊客稱奇。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，最近每天都有萬隻上下家燕夜棲恆春鎮區，家燕入夜後在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的自然景觀，遊客稱奇。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，最近每天都有萬隻上下家燕夜棲恆春鎮區，家燕入夜後在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的自然景觀，遊客稱奇。記者潘欣中／攝影

恆春 屏東 奇景

延伸閱讀

帶你體驗恆春半島繽紛生活 「花花生活節」11日浪漫登場

屏東縣汙水下水道設置五大系統 恆春系統設置比率近9成

墾丁「鹿境」遭竊2幼鹿平安返家！警方找到訂購買家稱「不知道對方用偷的」

颱風夜闖鹿園偷走2隻小鹿 恆春警方鎖定潛入1男

相關新聞

1周1颱？賈新興：未來10天還有2個颱風生成機會

卡努颱風逐漸遠離台灣，民眾納悶近期一周一個颱風接力生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，根據預報資...

中南部未來1周雨不斷！颱風接力生成 氣象局曝因為台灣旁有它

卡努颱風已於今天凌晨2時減弱為輕度颱風，中央氣象局預報員官欣平說，卡努颱風昨天逐漸遠離，並加速朝東北方向離開。不過，中部...

影／恆春遊客「抬頭莫張嘴」 小心萬隻家燕「下糞雨」

屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，長期研究恆春半島候鳥生態的蔡乙榮觀察，最近每天都有萬隻家燕在...

第二屆500Young／林之晨：Dcard是台灣原創的社群平台

由青年質感媒體《500輯》主辦，鼓勵並發掘「90後」創意青年的「500Young」頒獎典禮，第二屆活動在台北101獨一文...

父親節送爸爸健康禮物 屏東榮總供350名免費攝護腺健檢

父親節前夕，屏東榮總與屏東衛生局合作，提供50歲以上男性免費檢測攝護腺特定抗原、睪固酮抽血檢查，共350個名額，為鄉親省...

西南風帶來豪雨 4縣市累積雨量破200毫米

西南風帶來豪雨，據氣象局統計，高雄市、屏東縣、苗栗縣、嘉義縣4縣市7個測站，今天凌晨0時到中午12時的累積雨量都已突破2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦