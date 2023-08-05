影／恆春遊客「抬頭莫張嘴」 小心萬隻家燕「下糞雨」

屏東恆春半島是家燕夏季南遷台灣最後的休息站，8月進入高峰期，長期研究恆春半島候鳥生態的蔡乙榮觀察，最近每天都有萬隻家燕在民宅附近電線上夜棲，如音樂「五線譜」般的景觀，但因燕群會「下糞雨」，遊客都被示警「抬頭看時不要張嘴」，居民則視為吉祥象徵，喜迎這群北方「嬌客」。

蔡乙榮說，家燕是全球性分布鳥種，繁殖區和度冬區範圍很廣，跨越緯度區大，遷徙範圍從日本到澳洲都有；恆春半島是最後休息站，家燕抵達後有的在民宅騎樓築巢繁殖，有的過境休息後繼續南遷，恆春鎮、車城鄉和滿州鄉平地地區，住家騎樓常可見家燕築巢繁殖，夜棲民宅旁電線上的家燕，則密密麻麻成排站立的景象，有如音樂「五線譜」，排遣從天而降如「下糞雨」，是夏季限定的特殊自然景象。

他說，家燕南遷在恆春半島的夜棲現象，每年過境數量約在30萬至40萬隻，2015年曾觀察到高達80萬隻，8月是高峰期，會持續到9月，多夜棲在民宅旁電線上，但也隨著電線地下化改變，恆春鎮區最近每天估計萬隻上下，以南門路、省北路、恆公路及復興路等為主；7年前曾有單日4萬多隻紀錄，比紅尾伯勞鳥的過境數量還多，一旦全鎮地下電鑬化，年度限定的自然奇景可能就消失了。