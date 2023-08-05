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雨彈轟炸苗栗縣 致災性大雷雨持續、慎防雷擊冰雹
中央氣象局發布苗栗縣大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。示警區域為苗栗縣頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉。
氣象局稍早一報已針對苗栗縣大雷雨發布災防告警訊息（PWS），示警區域有苗栗縣苗栗市、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉。
路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。
西南風影響，氣象局說，今天中南部山區有陣雨或雷雨，並有局部豪雨發生的機率，西半部、東南部地區、東部山區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，晚起馬祖亦有局部短暫陣雨。
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