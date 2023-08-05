「如果更早勸父親戒菸」 街舞老師：家庭可能變得不一樣

「如果我在更早之前，能堅持跟爸爸勸說不抽菸，會不會一切就不一樣了？但這個問答永遠無法再實現！」父親節前，嘉義市政府衛生局邀請街舞家「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ」老師，巡迴10所國中小、高中職，述說父子親情故事，他父親因抽菸6年前死亡，說著自身經歷，台下師生一陣鼻酸。

來自高雄、43歲「打狗亂歌團」副團長兼街舞家「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ」，運用青少年喜愛的「拎北不抽菸」街舞曲目教學，以自身經歷短片開場，激發青少年對自己與他人生命珍惜尊重，大聲說「為了愛，我可以勇敢拒絕菸害」，就從父親節開始，當作送給自己及家人，最「爸」氣的禮物。

他播放短片畫面說，「響4聲電話聲無人接聽，那是我爸爸手機，我很想電話那頭能被接起來，但過6年，電話始終沒再接起來。」他說，爸爸因抽菸6年前死亡，好朋友也因抽菸3月往生，回憶過往，發現「照片裡的人有因抽菸變帥氣嗎？他們嚥最後一口氣走的體面嗎？其實並沒有。

他們因為抽菸，嘴巴被挖了一個大洞、雙頰凹陷，嚥下最後一口氣時，排泄物就像洩洪般流出」，街舞老師說，「為什麼要讓菸來破壞我們幸福美滿家庭？當下的我，不知道該如何哭，該說他們是無病無痛解脫了？那只是騙自己一句話。」

街舞家「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ」呼籲青少年做正確選擇，培養有益身心健康活動、興趣，讓自己遠離菸害，活得更有價值，衛生局說，菸害防制法修正案部分條文，3月22日施行，「禁菸年齡從未滿18歲提升至未滿20歲不得吸菸」；擴大禁菸場所，包含大專院校、幼兒園等場所；全面禁止電子菸，以及未通過健康風險評估的加熱菸，戒菸專線0800636363，戒菸成功WIN活動請點擊此處。