大豪雨持續轟炸苗栗縣 12縣市慎防致災性強降雨

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，南投縣、嘉義縣、高雄市山區已有大豪雨、台中市山區已有豪雨發生，今天苗栗縣有局部豪雨或大豪雨。

南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區及台中市、新竹市地區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、台中、南投、嘉義、高雄、屏東地區及雲林、台南、台東山區有局部大雨發生的機率。注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨：苗栗縣。

豪雨：新竹市、台中市、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。

大雨：桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。