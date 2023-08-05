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大豪雨持續轟炸苗栗縣 12縣市慎防致災性強降雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，南投縣、嘉義縣、高雄市山區已有大豪雨、台中市山區已有豪雨發生，今天苗栗縣有局部豪雨或大豪雨。

南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區及台中市、新竹市地區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、台中、南投、嘉義、高雄、屏東地區及雲林、台南、台東山區有局部大雨發生的機率。注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨：苗栗縣。

豪雨：新竹市、台中市、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。

大雨：桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。

氣象局上午11時14分發布苗栗縣、新竹縣、新竹市大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

苗栗縣三義、苑裡地區上午雨勢猛烈，苑裡地區有4戶人家淹水，消防人員出動救援。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三義、苑裡地區上午雨勢猛烈，苑裡地區有4戶人家淹水，消防人員出動救援。圖／苗栗縣消防局提供

豪雨 氣象局

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