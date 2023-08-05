國保繳費單收到沒？ 這期限前沒繳錢恐錯過政府補助

國民年保保費帳單最新一期近期已經寄出，收到的民眾是否注意到繳費金額直接少了一半。國保保費雖然享有10年緩繳的佛心繳費規範，但若是2025年10月底以前沒有繳費，就無法享有政府補助的保費優惠了。

國民年金保費為2個月收一次費用，7月底已經寄出5至6月的國民年金保險費繳款單。國民年金保險費率為10%，月投保金額為1萬9761元，由於政府依照身分別給予四成至全額的補助，一般民眾每月自付金額為1186元（兩個月為2372元）。

由於政府推動「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，並且考量國保的被保險人多屬無固定收入之家庭主婦／夫、學生或短期失業民眾，因此衛福部爭取道70億元經費加碼補助國保保費，一般民眾自付金額變成3成，每月自付額為593元。

由於身分別補助分別為「所得未達當年度最低生活費2倍」及輕度身障者從每月889元（45%）變成每月繳交444元（22.5%）；中低收入戶、「所得未達當年度最低生活費1.5倍」、中度身障者的593元（30%）變成296元（15％）。惟低收入戶及重度身心障礙者原先就是政府全額補助保費，並不受到影響。

衛生福利部表示，今年4月至12月的保險費繳款單將在今年5月、7月、9月、11月及明年1月底陸續寄發，被保險人要在2025年10月31日以前繳納，即可享有特別預算提供之保險費補助，每人最多補助9個月共5337元，可有效減輕被保險人保險費負擔。如2025年11月1日後才繳費，就會喪失本次疫後保險費補助資格，並依國民年金法規定繳納原本應負擔之保險費。

衛生福利部建議民眾收到繳款單時儘速繳費，以累積國保年資，保障自己未來的老年基本經濟安全。民眾如有相關疑問，可撥打國民年金諮詢專線（02-23961266轉6066）洽詢。