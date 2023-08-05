中南部未來1周雨不斷！颱風接力生成 氣象局曝因為台灣旁有它

卡努颱風已於今天凌晨2時減弱為輕度颱風，中央氣象局預報員官欣平說，卡努颱風昨天逐漸遠離，並加速朝東北方向離開。不過，中部、南部這段期間仍有顯著降雨。

官欣平說，卡努颱風結構仍是相當完整，主體雲系已經慢慢離開台灣，後續有許多雲系生成，尤其在中台灣和南台灣。主要原因看風場分布情形，西南風吹拂下，風場表現相當明顯，卡努颱風位在台灣東北方海域，比較強勁風勢落在巴士海峽，以及更遠方的琉球海域，有比較明顯的西南氣流上來。

不過，官欣平表示，在台灣附近並不是最主要的西南氣流影響範圍，但是還是有很強勁的西南風。昨天跟今天西南風對台灣造成影響，明天西南風軸有慢慢離開台灣的趨勢，隨著時間強西南風的狀況會慢慢緩和。但整個大環境配置上，台灣吹西南風的情況會持續一個禮拜左右。中南部接下來一周都是比容易下雨的天氣。

今天白天中南部持續性降雨以外，白天清晨這段期間海峽北部有顯著對流移到中部以北地區，特別是苗栗一帶。南投縣持續性降雨，累積雨量已經相當驚人。官欣平說，加上這樣的對流移入，雨勢在今天之後有所趨緩，但整體降雨值仍是相當可觀，接下來時間都要嚴防落石坍方等災情，可能會一直出現。

整體降雨，官欣平說，從昨天白天到今天白天，最大降雨落在南投、嘉義和高雄山區。累積雨量值最大在南投縣仁愛鄉，兩天累積雨量8202.5毫米，數值仍持續上升；至於嘉義縣阿里山鄉截至今天上午10時也有549毫米累積雨量，高雄市桃源區538毫米；都涵蓋在這兩天西南風降雨範圍內。

官欣平表示，這兩天短延時強降雨現象，強度來說有些下降，昨天最顯著在南投縣仁愛鄉1小時141.5毫米，高雄市桃源區時雨量也有83毫米。今天整體有些偏移，屏東縣泰武鄉時雨量76.5毫米，苗栗縣苑裡鎮76.0毫米，是今天上午比較顯著的地方。對流的消消長長變化非常快速，不排除今天還是會有80-100毫米短延時強降雨現象。

未來降雨趨勢，他說，今天整體降雨數值還是偏高，在中台灣和南台灣山區。到了下午至晚上，中台灣有顯著下降，南台灣累積數值還是居高不下。今晚到明天南台灣降雨緩和，降雨偏沿海地區而非山區。雨勢是逐漸緩和，但降雨熱區持續鎖定南台灣，甚至中台灣。周日到下周一降雨逐步下降，到了下周二至周五，範圍擴展，甚至北台灣也降雨；主要是西南風吹拂之下，台灣附近的水氣增多，午後雷陣雨比起這幾天顯著一點。未來一周西南風環境還沒有明顯停下來。

官欣平說，連日降雨，山區慎防坍方、落石，南投縣災情還可能出現。西南風吹拂，地形在南台灣偏山區降雨會持續，隨著卡努颱風的風向和路徑改變，伴隨西南風和西北風的幅合現象，會造成台灣海峽長出零零星星的對流，西半部仍要留意短延時強降雨。

東半部地區反而會有高溫，官欣平說，因西南風吹拂，東半部是背風側，落山之後會造成強烈的沉降作用造成高溫，像是台東地區今明兩天都會有高溫出現，可能35度至38度。

官欣平說，沿海風力偏大，依舊是基隆北海岸、北部、東南部、恆春半島有強陣風。沿海還是有長浪現象。年度大潮情況有比較是慢慢減緩，可是因為海浪比較高一點，加上西南風整個吹過來的情況，對排水比較不利，沿海、低窪地區容易淹水。

官欣平說，卡努颱風剛開始靠近台灣時雲系沒有很多，比較是外圍雨帶不斷甩到台灣北部地區，所以降雨範圍感覺比較是北台灣，中南部反而沒什麼感覺。但是隨著颱風慢慢移走，整體風向在台灣海峽是西北風，和後續帶上來強的西南風，兩者開始幅合，慢慢有些雨帶移入台灣中台灣和南台灣陸地；因山區地勢高，整體降雨比較會累積在山區。

官欣平說，當颱風愈來愈遠離，因為它整個往上抬，把季風槽的邊緣往上提升；季風槽邊緣的風力比較強勁一點，比較強的西南風軸線就慢慢靠近台灣，比較強的西南風就造成比較強的降雨，伴隨一些水氣的輸送。所以颱風接近過程，中南部比較沒有雨勢，但當颱風走的時候，「它帶起大環境的環流，反而造成整體降雨增加」。

官欣平表示，颱風期間一直提醒民眾，即使颱風警報結束，但後續延伸西南風降雨有可能比較強、比較久，所以昨天有大規模劇烈降雨的事件發生。