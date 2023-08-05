會除草能趕狗 高雄母羊「黑妹」成明星網紅！逃脫羊肉爐宿命

高雄燕巢動物保護關愛園區除了貓咪、狗狗，還有一頭母羊「黑妹」，黑妹是園區內待最久的動物，平時無聊就在園區內閒逛順便吃草，被戲稱為「活動除草機」，由於黑妹活潑親人，相當受到民眾歡迎，成為動物明星網紅，常有民眾詢問是否能帶牠回家，但園方說，擔心黑妹成為進補的材料，所以不開放認養。

高雄市政府動物保護處說，黑妹是一頭本來要被當成肉羊的台灣黑山羊母羊，2017年8月疑似在運送過程中逃脫，在前鎮區公車站逛大街，被人通報動保處處理，最後被送到燕巢動物保護關愛園區，因為一身黑毛，被志工取名黑妹。

燕巢動物保護關愛園區2019年通過行政院環保署「環境教育場域」認證，為了發展出更多元的環境特色課程，工作人員靈機一動，把黑妹作為活教材，讓牠在動保生命課程中擔任助教，吸引許多國小學童慕名而來，園區工作人員還幫牠打造專屬羊舍。

一名志工說，黑妹愛吃醋，如果志工牽狗散步被牠看到，牠會翹起前腳，試圖把狗趕回籠子；黑妹親人又有點頑皮，可以接受陌生人摸頭，但會突然用頭輕頂人，有些民眾會被牠嚇一跳，但又覺得很有趣。