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會除草能趕狗 高雄母羊「黑妹」成明星網紅！逃脫羊肉爐宿命

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
脖子掛著紅色項圈的黑妹，是燕巢動物保護關愛園區最資深的動物。圖／讀者提供
脖子掛著紅色項圈的黑妹，是燕巢動物保護關愛園區最資深的動物。圖／讀者提供

高雄燕巢動物保護關愛園區除了貓咪、狗狗，還有一頭母羊「黑妹」，黑妹是園區內待最久的動物，平時無聊就在園區內閒逛順便吃草，被戲稱為「活動除草機」，由於黑妹活潑親人，相當受到民眾歡迎，成為動物明星網紅，常有民眾詢問是否能帶牠回家，但園方說，擔心黑妹成為進補的材料，所以不開放認養

高雄市政府動物保護處說，黑妹是一頭本來要被當成肉羊的台灣黑山羊母羊，2017年8月疑似在運送過程中逃脫，在前鎮區公車站逛大街，被人通報動保處處理，最後被送到燕巢動物保護關愛園區，因為一身黑毛，被志工取名黑妹。

燕巢動物保護關愛園區2019年通過行政院環保署「環境教育場域」認證，為了發展出更多元的環境特色課程，工作人員靈機一動，把黑妹作為活教材，讓牠在動保生命課程中擔任助教，吸引許多國小學童慕名而來，園區工作人員還幫牠打造專屬羊舍。

一名志工說，黑妹愛吃醋，如果志工牽狗散步被牠看到，牠會翹起前腳，試圖把狗趕回籠子；黑妹親人又有點頑皮，可以接受陌生人摸頭，但會突然用頭輕頂人，有些民眾會被牠嚇一跳，但又覺得很有趣。

高雄市動物保護處秘書郭明欽表示，黑妹是園區內最資深的動物，也是動保生命課程的助教，不開放領養，但常有來園區參觀的民眾，因為黑妹活潑可愛又親人，表達想要認領的意願；郭明欽開玩笑說，尤其每到冬天，詢問能不能認養黑妹的人數就會激增，「我們懷疑出發點不良，擔心黑妹變成羊肉爐材料，所以都拒絕！」

黑妹平時無聊，會在燕巢動物保護關愛園區閒逛吃草，被暱稱為「活動除草機」。圖／讀者提供
黑妹平時無聊，會在燕巢動物保護關愛園區閒逛吃草，被暱稱為「活動除草機」。圖／讀者提供
黑妹是燕巢動物保護關愛園區的明星。圖／讀者提供
黑妹是燕巢動物保護關愛園區的明星。圖／讀者提供

高雄市 認養 山羊

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