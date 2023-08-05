韓式炸雞颳旋風掀飲食陷阱 專家籲這樣吃更健康

韓式炸雞近年蔚為風潮，更是不少人外帶、聚餐的選擇之一。然而韓式炸雞跟一般炸雞相比多了一層醬，讓鈉含量更高。專家提醒，攝取應該適量，如果要吃可以把炸皮去掉，或是多補充蔬菜，讓健康更均衡。

台大醫院北護分院營養師簡妙凌說，雞肉本身是優質蛋白質，但是炸雞的料理過程相對其他雞肉處理並不是那麼健康，特別是韓式炸雞又裹一層醬，不只熱量增加，鈉含量也更多。雖然應該盡量避免攝取，但如果要吃韓式炸雞也要注意飲食健康的話，可以增加多補充蔬菜。

馬偕紀念醫院營養醫學中心副主任蔡一賢表示，炸雞跟滷雞腿、烤雞腿等相比是油脂含量最多的。滷雞腿油脂含量不會太高，烤雞腿甚至可以把肌肉的油脂逼出來，但是炸雞腿若是還裹一層麵粉去炸，讓雞肉口感變粗脆的同時會吸更多油。

蔡一賢提醒，炸雞的健康威脅不只吸油，更要考慮油炸使用的油品質如何。由於炸雞通常都是在店面購買，她提醒民眾購買時可以留意油鍋內的油是否有變黑、變稠或是起泡等狀況應該避免購買。

蔡一賢也說，高血壓、心臟疾病或是想要保持身形者都應該避免攝取過多炸雞，在雞肉選擇上較健康的料理方式為水煮或是滷。如果仍要吃炸雞建議可以把炸皮去掉再吃，或是放在吸油面紙上吸油再享用。