想吃宵夜又怕罪惡感？營養師列6大「健康食物」：低卡又能幫助入睡
半夜肚子餓，好想吃東西！這時很多人都會陷入天人交戰，不吃可能會餓到睡不著，吃了又會有罪惡感，營養師阿罐在臉書分享了6種適合在宵夜吃的「健康食物」，輕鬆吃無負擔。
1、綠香蕉：
含有膳食纖維和抗性澱粉，不僅可以增加飽足感，也能調節血壓和血糖，另外綠香蕉含有色胺酸及礦物質鎂，能讓人好入睡。
2、奇異果：
奇異果是熱量低又富有膳食纖維的水果，除了增加飽足感外，更有研究指出奇異果含有血清素，對於睡眠有很大的幫助。
3、豆漿鮮奶：
動物性加植物性蛋白，蛋白質補充可以幫助肌肉修復及預防肌肉量減少，牛奶也可以幫助神經傳導物質的生成，穩定情緒及幫助入睡。
4、希臘優格：
希臘優格是蛋白質較高的優格產品，可以添加飽足感外，其中含有鈣及酪蛋白，一是幫助神經傳導物質的生成，另一是可以減少肚子的飢餓感。
5、毛豆：
毛豆好料理，加點調味料就很美味，是非常好的宵夜選擇，毛豆的蛋白質含量豐富，且其中的色胺酸比例高，協助轉換成褪黑激素，穩定神經、幫助入睡。
6、雞蛋：
雞蛋可以弄成水煮蛋、蒸蛋，就是美味的宵夜餐點，雞蛋的營養豐富、蛋白質和飽足感一次滿足，還沒有過多的熱量負擔。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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