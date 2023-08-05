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想吃宵夜又怕罪惡感？營養師列6大「健康食物」：低卡又能幫助入睡

聯合新聞網／ 綜合報導
希臘優格比較濃稠，是蛋白質較高的優格產品，可以添加飽足感外，其中含有鈣及酪蛋白，一是幫助神經傳導物質的生成，另一是可以減少肚子的飢餓感。 圖／canva
希臘優格比較濃稠，是蛋白質較高的優格產品，可以添加飽足感外，其中含有鈣及酪蛋白，一是幫助神經傳導物質的生成，另一是可以減少肚子的飢餓感。 圖／canva

半夜肚子餓，好想吃東西！這時很多人都會陷入天人交戰，不吃可能會餓到睡不著，吃了又會有罪惡感，營養師阿罐在臉書分享了6種適合在宵夜吃的「健康食物」，輕鬆吃無負擔。

1、綠香蕉

含有膳食纖維和抗性澱粉，不僅可以增加飽足感，也能調節血壓和血糖，另外綠香蕉含有色胺酸及礦物質鎂，能讓人好入睡。

2、奇異果：

奇異果是熱量低又富有膳食纖維的水果，除了增加飽足感外，更有研究指出奇異果含有血清素，對於睡眠有很大的幫助。

3、豆漿鮮奶：

動物性加植物性蛋白，蛋白質補充可以幫助肌肉修復及預防肌肉量減少，牛奶也可以幫助神經傳導物質的生成，穩定情緒及幫助入睡。

4、希臘優格：

希臘優格是蛋白質較高的優格產品，可以添加飽足感外，其中含有鈣及酪蛋白，一是幫助神經傳導物質的生成，另一是可以減少肚子的飢餓感。

5、毛豆：

毛豆好料理，加點調味料就很美味，是非常好的宵夜選擇，毛豆的蛋白質含量豐富，且其中的色胺酸比例高，協助轉換成褪黑激素，穩定神經、幫助入睡。

6、雞蛋

雞蛋可以弄成水煮蛋、蒸蛋，就是美味的宵夜餐點，雞蛋的營養豐富、蛋白質和飽足感一次滿足，還沒有過多的熱量負擔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

香蕉 雞蛋

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