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坍方持續...南投台18線自忠路段雙向阻斷 預計下午1搶通

聯合報／ 記者黑中亮楊德宜／台北即時報導
因山區雨勢未歇，坍方持續，增加搶修困難，台18線100k自忠路段預計下午1搶通。圖／取自氣象局網站
因山區雨勢未歇，坍方持續，增加搶修困難，台18線100k自忠路段預計下午1搶通。圖／取自氣象局網站

台18線100k自忠路段邊坡落石，道路雙向阻斷，公路總局第二區養護工程處說，信義工務段已調派機具進場搶災，因山區雨勢未歇，坍方持續，增加搶修困難，預計下午1搶通。

公路總局呼籲用路人，山區道路易受豪雨及氣候影響而發生邊坡坍方落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規畫，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通管制、防災資訊，及多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網及收聽警廣路況廣播FM 94.5。

落石 豪雨

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