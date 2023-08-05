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台中苗栗大雷雨持續到近中午 慎防雷擊強風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風影響，易有短延時強降雨。本報資料照片
西南風影響，易有短延時強降雨。本報資料照片

中央氣象局發布台中市、苗栗縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

大雷雨即時訊息示警區域：苗栗縣苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、三義鄉，台中市豐原區、東勢區、大甲區、后里區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、和平區。

氣象局說，由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，氣象局上午8時解除0804第6號颱風外圍環流及西南風豪雨事件，恢復一般作業。西南風影響，中南部地區仍要注意局部大雨或豪雨發生的機率，留意氣象局最新氣象資訊。

氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，南投縣、嘉義縣、高雄市山區已有大豪雨、台中市山區已有豪雨發生，今天苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區及台中市地區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、台中、南投、嘉義、高雄、屏東地區及雲林、台南、台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨：苗栗縣。

豪雨：台中市、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。

大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。

豪雨

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