1張圖看這裡降雨最慘烈 南投縣仁愛鄉累積雨量1028毫米

中央氣象局持續發布豪雨特報，根據中央氣象局網站資料，從8月3日至目前為止，南投縣仁愛測站累積雨量超過千毫米，已經1028.0毫米。排名第二的廬山測站851.5毫米，前10名南投縣就包辦其中9名。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，之前對卡努颱風的提醒，包括北部及東北部沿海強陣風，以及台中以南留意強降雨。

西南風影響，易有短延時強降雨，南投縣、嘉義縣、高雄市山區已有大豪雨、台中市山區已有豪雨發生，今天苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、高雄市、屏東縣山區及台中市地區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、台中、南投、嘉義、高雄、屏東地區及雲林、台南、台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區：苗栗縣。