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苗栗縣大豪雨！西南風續發威 12縣市慎防致災性強降雨

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局上午8時45分發布豪雨特報，南投縣、嘉義縣、高雄市山區已有大豪雨、台中市山區已有豪雨發生，今天苗栗縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、高雄市、屏東縣山區及台中市地區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、台中、南投、嘉義、高雄、屏東地區及雲林、台南、台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨：苗栗縣。

豪雨：台中市、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。

大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。

今、明兩天西南風影響，今天中南部地區有短暫陣雨或雷雨，山區並有局部豪雨發生的機率，基隆北海岸、北部、澎湖地區及東部、東南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴。

明天中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨並易有局部大雨發生，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後北部、東北部地區及東部、東南部山區有局部短暫雷陣雨。今明兩天東南部地區易有焚風發生，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖有長浪發生的機率。

豪雨

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