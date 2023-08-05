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三問「辛龍要不要救劉真」 賀瓏道歉：只為輸贏欠缺三思

怪物級對流系統從台灣海峽移進陸地 專家直呼意料之外

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
北邊從海峽北部一路長到中北部沿岸的對流系統，經過一個晚上到現在都還存在，一直向東南移動來到中北部沿海並且進入陸地，生命期超過12小時。圖／取自氣象局網站
北邊從海峽北部一路長到中北部沿岸的對流系統，經過一個晚上到現在都還存在，一直向東南移動來到中北部沿海並且進入陸地，生命期超過12小時。圖／取自氣象局網站

中央氣象局持續發布豪雨特報，稍早針對苗栗縣、台中市發布大雷雨災防告警訊息（國家級警報）。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，南邊山上的是預期中的西南風降雨，北邊從海峽北部一路長到中北部沿岸的對流系統，「則是有些意料之外的東西」。

吳聖宇說，這個對流系統昨天近傍晚從馬祖附近開始長，然後經過一個晚上到現在都還存在，一直向東南移動來到中北部沿海並且進入陸地，生命期超過12小時。有可能是西北風跟西南風交會輻合的產物，然後沿著颱風外圍往台灣接近，導致中北部平地也出現較大雨勢。

吳聖宇表示，今天中南部山區仍要嚴防西南風豪大雨，中北部平地則要注意目前這個對流系統的後續發展狀況，可能再1-2小時就會減弱，減弱前仍有局部大雨，尤其是竹、苗、中等地。桃園以北到東半部降雨較少，但東半部有局部高溫發生機會。

豪雨 高溫

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