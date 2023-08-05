貓狗常困高樓 新北動保員高空救援僅靠「一條繩索」
新北動物高空救援件數逐年攀升，光去年案件就達180件，動保員常需「飛簷走壁」，高空垂降在高樓層、大排水溝等高處，繩索是動保員唯一的安全來源，為讓動保員獲安全保障。動保處日前找來中華民國山岳協會C級攀登教練，訓練動保員包含結繩及繩索升降等，以降低高空救援作業危險。
新北市設有板橋、中和、新店、八里、瑞芳、淡水、五股、三芝8處動物之家，負責各轄區的動物救援任務。動保處表示，每年接獲救援案件約一萬件，其中高空救援案件約150至200件，去年高空救援就有180件，救援對象除了常見狗貓，還有各種野生動物，動保員及獸醫師身兼動物警消、保母、社工，需24小時輪值出勤。
「走壁救援已成為動保員的工作之一。」動保處表示，許多動物常受困在高處，有時需出動吊車，透過高空垂降的危險方式完成救援任務，像是高樓層、大排水溝等都是，而高空環境工作具高危險性，繩索是唯一的安全來源，救援所需結繩及繩索升降等實體教學訓練很重要，日前找來專業講師開課，訓練動保員學習防止下墜的繩索技能，每3個月就會辦一次教育訓練。
動保員蘇容廷表示，先前曾救援受困在三重光復路及新北大道口高架橋墩上的貓，到場架起6米長梯，攀爬上去救援，因為高空救援相對困難，但最後還是跟同仁合作，順利救下貓。
動保處表示，已訂定「動物救援高空（處）作業安全指引」，讓動保員凡是執勤作業，墜落高度基準面2公尺以上，含2公尺，皆須按照高空作業SOP作業進行，以保障安全。
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