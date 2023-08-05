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卡努轉輕颱再襲琉球 吳德榮：中南部慎防致災雨

桃園、新竹3縣市大雷雨轟炸2小時 慎防劇烈降雨雷擊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象局針對桃園市、新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，路面濕滑，步行與開車注意安全。本報資料照片
中央氣象局針對桃園市、新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，路面濕滑，步行與開車注意安全。本報資料照片

中央氣象局針對桃園市、新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。

大雷雨即時訊息示警區域：桃園市中壢區、楊梅區、新屋區、觀音區，新竹市東區、北區、香山區，新竹縣竹北市、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉。

卡努颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，南投縣山區已有超大豪雨發生，氣象局發布豪雨特報，今天南投縣、嘉義縣、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及台中市、雲林縣、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，桃園至台中及嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。大豪雨地區：南投縣、嘉義縣、高雄市。

桃園市、新竹市、新竹縣大雷雨。圖／取自氣象局網站
桃園市、新竹市、新竹縣大雷雨。圖／取自氣象局網站

豪雨 新竹 南投

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