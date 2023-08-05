桃園、新竹3縣市大雷雨轟炸2小時 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象局針對桃園市、新竹市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。

大雷雨即時訊息示警區域：桃園市中壢區、楊梅區、新屋區、觀音區，新竹市東區、北區、香山區，新竹縣竹北市、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉。