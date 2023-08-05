未來兩周由濕轉乾 氣象局：8月底前西北太平洋不平靜

中央氣象局發布8月5日至8月18日的長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，模式預測未來第1周西南風偏強，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機

率，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

8月12日起第2周天氣較穩定，各地大致多雲到晴，但仍有局部短暫陣雨的可能。此外，8月底前，西北太平洋仍有熱帶擾動生成的機會，隨時留意氣象局最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以接近氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以低於氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以接近氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以接近氣候正常值的機率最大。