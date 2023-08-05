一個人的安全網 ─社會保險篇／檢視財務缺口 退休金夠不夠？自己先試算

準備退休金，要先知道自己的財務缺口，同時注意四個風險，首先是長壽風險，如果活得比預期久，準備的退休金是否足夠？最近通膨壓力顯現，若退休是很久以後的事，必須將通膨風險納入考量，另外就是健康與投資風險。要怎麼知道自己的退休金有多少？有算過為了退休要準備多少錢嗎？勞動部和中華民國退休基金協會皆提供試算公式。

退協理事長王儷玲指出，民眾在退休理財上常面臨「低估退休金金額」與「準備時間不足」兩大痛點，為讓民眾更了解退休後所需花費，特別開發智能化退休金試算工具「好命退休聰明理財平台」，只要登錄簡單資料，可算出退休應該要存多少錢，同時提供投資建議。

勞動部也提供勞保老年給付和勞工退休金試算公式，以勞工退休金為例，輸入預估薪資、預估投資報酬率、薪資成長率、提撥率、工作年資等，即可試算。