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一個人的安全網 ─社會保險篇／勞保年金月領或一次領 考慮安全感、現金流

聯合報／ 記者沈能元周佩怡陳素玲／台北報導
政府雖然提供「勞工保險老年給付」、「國民年金保險老年年金」與新制「勞工退休金」，提供老年安全保障，但勞保破產傳言時有所聞，因此除了社會保險，也要懂得自己規劃理財。圖／聯合報系資料照片
政府雖然提供「勞工保險老年給付」、「國民年金保險老年年金」與新制「勞工退休金」，提供老年安全保障，但勞保破產傳言時有所聞，因此除了社會保險，也要懂得自己規劃理財。圖／聯合報系資料照片

勞保老年給付有時被稱為勞保年金，到底是一次領，還是按月領？是許多人計算退休金時一定要精打細算的問題。台灣理財規劃產業發產促進會理事長景肇梅指出，許多人想一次請領，但根據她多年提供諮詢的經驗，考慮老後心理安全感和需要現金流，建議慎重考慮按月請領。

若是一次領，根據投保年資計算金額；若按月領，則活多久領多久。景肇梅說，許多人想一次把勞保老年給付領出，是想利用這筆錢投資，也有人是為了特定目的花費，需要這筆錢；還有人是對勞保沒信心，擔心萬一勞保倒了，錢就拿不回來了，不如先落袋為安。

勞保是重要的社會安全機制，政府不會輕易讓勞保倒閉。景肇梅表示，她通常建議選擇月領，主要是平均壽命延長，如果每個月可以從勞保領一筆錢，心理上會比較有安全感。

另外，老年也比想像中需要現金，景肇梅指出，有一些意想不到的花費，例如醫療、看護費用等，也需要有錢支應。至於有人選擇一次請領是想拿這筆錢投資，她表示，對於不善投資理財的人，建議把勞保老年給付留作老本，保障老年生活。

如果按月領，一般來說，由於國人平均壽命長，按月領會比一次請領領得多。不過，到底是月領或一次領，未來不會成為大家的困擾，二○○九年一月一日後才投保的勞工，一律按年資決定領取方式，年資十五年以下，只能一次領；勞保年資十五年以上，一律按月領。

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