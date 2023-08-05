一個人的安全網 ─社會保險篇／勞退自提6％ 強迫儲蓄又節稅

「你自提了嗎？」勞退新制自二○○五年實施，與舊制最大不同，便是雇主每月提繳勞工薪資百分之六到勞工專戶，做為勞工退休金，同時允許勞工可在薪資範圍內自提，為自己存退休金。專家指出，自提退休金不但強迫儲蓄，且還免稅，是聰明存退休金的基本動作。

陳小姐卅年來沒換過工作，在勞退新制上路那年，她就保留舊制年資，改採新制，至今十八年，但她直到八年前才自提勞退百分之六。她忍不住問自己，「為什麼不早提？」這筆錢不但讓自己定期定額儲蓄，還可獲得政府投資的收益分配，愈早自提，退休金累積愈多。

對薪資較高者，「自提」最大好處是可以節稅。例如適用所得稅率百分之五的人，提撥一百元，這一百元當年度無需課稅，可省五元；所得稅率為百分之四十的資產族群，每提撥一百元，就能節稅四十元。每月提撥退休金可免計個人所得稅，最高可達薪資的百分之六。

政大風險管理與保險學系教授、中華民國退休基金協會理事長王儷玲指出，過去多次民調發現，大多數勞工對自提勞退金並不清楚，甚至三成勞工根本不知道可以提撥。截至今年四月底，勞退自提人數才正式破百萬，達一○一萬二八一五人，占勞工比率百分之十三點五八。

但也有人知道可以自提，卻選擇不提，大多數是認為自己投資的效益比較大。勞退的最低報酬率以銀行兩年期定存利率計算，如果對理財比較有心得，有人考慮自己操盤，更別說這筆錢必須等到六十歲才能提領。另外，許多專家推動「勞退自選」，希望在保留現行政府制度下，開放勞退自選平台，讓勞工多一個投資選擇。