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台灣美食展 600攤美食集結

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
行政院長陳建仁（中左一）、總統府秘書長林佳龍（中左二）、交通部長王國材（中左三）、財政部長莊翠雲（中右二）與台灣觀光協會長葉菊蘭（中右一），昨出席台灣觀光協會與交通部觀光局主辦的「台灣美食展」，為台灣美食展進行開幕儀式，推廣台灣的觀光與美食。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（中左一）、總統府秘書長林佳龍（中左二）、交通部長王國材（中左三）、財政部長莊翠雲（中右二）與台灣觀光協會長葉菊蘭（中右一），昨出席台灣觀光協會與交通部觀光局主辦的「台灣美食展」，為台灣美食展進行開幕儀式，推廣台灣的觀光與美食。記者黃義書／攝影

台灣美食展昨起至八月七日在台北世貿一館登場，活動分四大展區，除了有米其林、五○○碗推薦名單，各大飯店也推出餐券及住宿優惠，最低下殺一折，另有專屬異國美食展區。首日人潮略受颱風影響，主辦方預估今、明天將達最大量。交通部長王國材強調，美食展讓世界再次看到台灣。

台灣美食展由台灣觀光協會主辦，共集結六百個攤位展出美食、伴手禮，不僅飯店集團推出餐券、住宿券等優惠，不少攤位現場也提供試吃、大師廚藝秀等活動，氣氛熱絡。

行政院長陳建仁表示，觀光業經過兩年多疫情很艱辛撐過來，行政院疫後編列特別預算，希望吸引六百萬國際觀光人次前來。台灣美食有創新、在地食材及文化背景，是很好的國際行銷。

王國材指出，今年截至八月三日，已有三二六萬人次國際觀光客來台，可想像今年會更熱鬧。台灣觀光協會會長葉菊蘭也說，希望藉此吸引更多觀光客來台。

美食 住宿券 王國材

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