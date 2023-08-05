菜市場翻轉城市的故事 聯合報「建築的文創魅力」獲文創報導獎

「二○二三文創產業新聞報導獎」昨揭曉得獎名單，聯合報數位版記者鄭朝陽以《建築的文創魅力─菜市場翻轉城市的故事》作品，獲平面及網路新聞類報導獎，八月十二日頒獎。

文創產業新聞報導獎由中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦。中華新聞記者協會理事長袁天明表示，希望透過新聞報導，倡議更多更好的文創產業發展。今年競爭激烈，選出平面及網路媒體類三名、廣播類五名、電視類七名，共十五名。

聯合報數位版記者取經荷蘭第二大城鹿特丹，藉由幾棟特色建築，讓這座城市展現年輕與多采多姿的樣貌，尤其Markthal市集廣場一舉拿下「全球最美市場」美譽，更讓鹿特丹從一座貿易大城，一夕翻轉為觀光之城，值得台灣改造菜市場等建築的借鏡。

本屆平面及網路新聞報導獎得主，還包括中央通訊社記者陳昱婷，得獎作品《都市叢林尋古蹟》。慈濟傳播人文志業基金會王海咪、安培淂，得獎作品《走進停格偶動畫的世界，當傳統技藝遇上新科技》。