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健康你我他／心境閒靜 風自來涼

聯合報／ 文／丁綉慧（高巿新興）
順手採擷庭園的綠意盎然，飾成瓶花。圖／讀者提供
順手採擷庭園的綠意盎然，飾成瓶花。圖／讀者提供

盛夏酷暑的夜晚，柏油路面還是不斷發散白天所吸納的餘熱，臥房中年事已高的窗型冷氣機日夜不停吐出熱氣，從壓縮機深層發出疲累至極的訊號，終於趁熱挑選了好時辰，控制面板與遙控器再也受不住，冷氣機喘吁吁地長嘆一口氣後，停下呼吸（運轉）、不再喘息。

送修還是換新？心疼著5月才剛納稅後乾扁的荷包，電器師傅初步檢修後，說明壓縮機尚稱完好，只需更換控制面板與遙控器即可，但內部空間竟多為鳥居巢穴，得耗費時日清理。

冷氣機被拖走後，有種相依為命的生命共同體突然被剝奪離開，身體被高溫窒悶逼至動彈不得、幾近融化的悲愴感，心中涼了半截後，居然有略為降溫的神奇感受。

原來是位居邊間雙面開窗的房，引入了不受拘束的自然風，即使風塵僕僕從遠方來、穿越紗窗塵沙灑落房間，依然能撫平心中的煩躁。於是順手採擷庭園的綠意盎然，飾成瓶花、隨風搖曳、香氛沁然，適時成就恬適悠遠的美好境界。

第一晚，關窗戶測試身體耐熱度，半夜被悶熱喚醒了幾回；第二夜，打開雙窗聽蟲蛙大鳴大放，不再掙扎抵抗與蚊共舞；第三天凌晨，雨神起了大早下場雨，涼爽的自然清風拂面，窗外肖楠丰采卓然。在冷氣不復返的時刻，慢慢體會著「舉世紛紛、盛夏南國、心境閒靜、風自來涼」。

冷氣 房間 高溫

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