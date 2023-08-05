科普好健康／複雜性傷口 負壓治療加速癒合

車禍事故常造成肢體創傷、開放性骨折，有嚴重的複雜性傷口，手術後傷口仍可能有腫脹、感染及不易癒合情形，高雄榮總採行負壓傷口治療，救治許多複雜性傷口患者，並成功讓患者肢體提早恢復活動。2018年起，非開放性骨折病人的術後治療，以及預防急性骨折術後軟組織受損、腫脹的患者也適用此項治療。

台灣骨科創傷醫學會理事長、高雄榮總教學研究部主任唐逸文表示，臨床上看到許多病患為外傷傷口所苦，尤其是嚴重開放性傷口合併骨折的病人，傷口很髒、容易感染，無法第一時間植入鋼板固定及縫合治療，而必須使用外固定架固定骨折處，並透過不斷換藥，等待傷口修復後，再進行後續治療。

台灣骨科創傷醫學會理事長、高雄榮總教學研究部主任唐逸文 。圖／唐逸文提供

吸走感染物質 避免傷口感染

每次換藥對病人來說非常疼痛，更是一種折磨。唐逸文指出，隨著醫療科技的進步，現在已有負壓傷口治療的利器，可以加速傷口癒合，減輕病人痛苦。

負壓治療是在傷口表面貼上泡棉醫材，再貼上膠膜封死，而泡棉醫材上有管子連接到機器，經由吸力讓膠膜下產生負壓，以促進傷口癒合。

負壓傷口治療，具有三項功能，一是負壓治療藉由吸力，可把傷口周圍組織多餘的水分吸走，降低傷口腫脹；二是在吸的過程中，同時還會促進傷口周圍的血液循環，加速傷口癒合；三是藉由吸力把傷口內易感染物質吸走，可避免傷口感染。

唐逸文說，經統計，近年來嚴重開放性骨折病患，在2014年前，病人使用抗生素平均50天左右。使用負壓傷口治療可降低傷口周圍腫脹，也降低感染機會，增加傷口周圍的血液循環，加速傷口癒合，高雄榮總自2018年廣泛使用後，抗生素平均使用降為25天左右，住院天數也從56.4天縮短為26.8天。

非開放性骨折 手肘水泡消失

部分關節周圍非開放性骨折的患者，受傷部位往往嚴重腫脹，導致第一時間無法手術植入鋼板固定，而須先放置外固定架，持續冰敷及抬高患部肢體，約7至10天等傷口消腫後，才能再次手術放入鋼板固定。但如此作法易導致日後關節僵硬，活動角度變差，需後續長時間復健治療，延長整個治療的時間。

高雄榮總於2018年開始，將負壓治療運用在非開放性骨折患者。唐逸文曾收治一名60多歲女性，車禍造成右手手肘尺骨鷹嘴突粉碎性骨折脫臼，車禍後24小時要進行手術時發現，女子手肘附近組織腫脹、起大量水泡，因此醫療團隊直接於骨折處以鋼板固定，術後採負壓治療。

唐逸文說，患者手術後以負壓傷口治療5天，結束後發現傷口非但沒有裂開，水泡完全消失，手肘周圍組織完全消腫，這段期間病患也不會感覺脹痛，肘關節功能迅速恢復正常。2個月後，病患手肘活動角度回到正常的8到9成，骨折完全癒合。

婦人術後以負壓治療傷口，肘關節功能迅速恢復，手肘活動角度回到正常的8到9成，骨折癒合。圖／唐逸文提供

減輕術後脹痛 提早關節復健

對於一些關節周圍非開放性骨折的病患，如果術前軟組織非常腫脹，或預期術後傷口會很腫脹、不易癒合時，唐逸文會使用負壓治療，高達95%以上病人相當滿意，不但可以減少病患術後脹痛、促進傷口癒合，且可以減少住院天數、提早進行關節復健，進而可以提早回到工作崗位。目前已成功救治200多名病患，此創新醫療技術已發表在國外著名的外傷醫學期刊，並自2020年起開始對外推廣，希望給予病患更好治療。