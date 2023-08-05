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歐盟、挪威、冰島 對福島食品解禁
歐盟和北歐的挪威、冰島三日撤銷二○一一年福島核災' rel='福島核災' data-rel='/2/116102' class='tag'>福島核災後，對水產品等日本十縣指定食品的進口限令，歐盟執委會相關規制自即日起生效。日本農林水產省表示，對支持核災災後復原重建的國家及地區表示歡迎，今後會持續設法使剩餘國家地區跟進。
至於台灣是否解禁／衛福部長薛瑞元表示，日方未對台灣提出進一步解禁訴求，衛福部也沒有規畫主動與日方協商。食藥署回覆，將持續關注蒐集國際相關措施，積極配合跨部會研商。
日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒三日報導，福島縣等十縣部分食品，無需再提供放射性物質檢測證明，將大幅減輕生產者與出口商負擔。
前述限令取消後，全球僅剩中國大陸、台灣、南韓及香港等九個國家地區對日本核災區食品有所規範。瑞士預定十五日取消。
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