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3分鐘連2起！台東地區晚間地震 最大震度4級

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20：22台東地區晚間連2起地震 蘭嶼最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，今天晚間8點22分、25分連續發生芮氏規模4.9、5.0地震。圖／氣象局提供
中央氣象局表示，今天晚間8點22分、25分連續發生芮氏規模4.9、5.0地震。圖／氣象局提供

中央氣象局表示，今天晚間8點22分、25分連續發生芮氏規模4.9、5.0地震，最大震度4級，震央分別在台東縣政府南南東方118.3公里及台東縣政府南南東方113.0公里台灣東南部海域，地震深度分別為19.3、6公里。

各地震度級：台東縣地區（蘭嶼）最大震度4級、屏東縣地區最大震度2級。

【中央社／台北4日電】

根據交通部中央氣象局最新資訊，台灣東南部海域今天晚間8時22分及25分發生芮氏規模4.9及5.0地震，地震深度分別是19.3公里及6公里，最大震度台東縣4級。

台東縣政府南南東方118.3公里（台灣東南部海域）晚間8時22分發生芮氏規模4.9地震，地震深度19.3公里，最大震度台東縣4級。

台東縣政府南南東方113.0公里（台灣東南部海域）3分鐘後又發生芮氏規模5.0地震，地震深度6公里，最大震度台東縣4級。

台東 地震 屏東縣

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