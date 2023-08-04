20：22台東地區晚間連2起地震 蘭嶼最大震度4級

人有三急要解決，否則長期「忍便」可能「忍出大問題」！台灣1名50歲男子，從20多歲開始有「忍便」習慣，長年忍便下造成無法解便情況，用吃瀉藥、灌腸等方法都未能改善情況，最終求醫檢查發現，原來已罹患大腸癌

2023-08-04 17:03