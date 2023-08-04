聽新聞
test
0:00 / 0:00
20：22台東地區晚間連2起地震 蘭嶼最大震度4級
中央氣象局表示，今天晚間8點22分、25分連續發生芮氏規模4.9、5.0地震，最大震度4級，震央分別在台東縣政府南南東方118.3公里及台東縣政府南南東方113.0公里台灣東南部海域，地震深度分別為19.3、6公里。
各地震度級：台東縣地區（蘭嶼）最大震度4級、屏東縣地區最大震度2級。
【中央社／台北4日電】
根據交通部中央氣象局最新資訊，台灣東南部海域今天晚間8時22分及25分發生芮氏規模4.9及5.0地震，地震深度分別是19.3公里及6公里，最大震度台東縣4級。
台東縣政府南南東方118.3公里（台灣東南部海域）晚間8時22分發生芮氏規模4.9地震，地震深度19.3公里，最大震度台東縣4級。
台東縣政府南南東方113.0公里（台灣東南部海域）3分鐘後又發生芮氏規模5.0地震，地震深度6公里，最大震度台東縣4級。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言