桃園驚傳60人疑食物中毒 衛生局勒令業者今起停業

桃園市衛生局昨中午起陸續接獲醫院及民眾通報，疑似在中壢忠貞市場內某攤商購買越南法國麵包，食用後出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，截至今晚受害人數已達60人。衛生局稽查產品製備場所，發現有14項缺失，勒令停業改善。

衛生局表示，昨至現場稽查麵包作業場所環境衛生，查有冷凍冰箱溫度不足、有病媒蹤跡、作業人員配戴飾品等14項缺失，依食品安全衛生管理法第41條第1項規定，命業者今起暫停作業，環境衛生缺失須限期改善。

衛生局說，環境缺失須經衛生局複查合格並同意後，始得復業，後續如複查不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項及第44條規定，處6萬元到2億元罰鍰。

衛生局也抽驗醬料、餡料、同批未食用成品及刀具、砧板等環境檢體，連同個案檢體一倫送驗，後續將依檢驗結果綜合研判，倘經檢出病原性微生物判定為食品中毒案件將依食品安全衛生管理法開罰，情節重大足以危害人體健康將移送地檢署偵辦。