中油新竹地下油庫長這樣 地方文史團體籲保存

新竹市中油新竹的地下油庫（建功油庫）4座油槽因建功高中擴校掀存廢議題，文史團體關注。「竹掃把行動聯盟」今提5項主張，要求保存兼具故事性、歷史性、稀有性的新竹六燃地區4座地下油庫，成為公共性的展覽演出埸所，也成為台灣的文史亮點。

竹市府文化局針對地下油庫啟動文資審議相關程序，預計8月11日先安排現勘地下油庫，接著在文資審議會上討論，預料將會有明確結論。

竹掃把行動聯盟指出，地下油庫外部掩體攀附大量植栽，除具備戰爭遺產特質，更是都市中少有的綠島，從外部進入地下油庫本體，由數十根H型鋼梁支撐近7公尺高的儲油空間，營造出獨特氛圍，中原大學景觀系甚至曾邀請大提琴手，在地下油庫演奏，展現地下油庫的超級共鳴效果。

聯盟認為，這四座承繼著既有六燃地下油庫地帶的規畫、國防部於1968年以彩虹專案，規畫出的「地下油庫」（建功油庫），對新竹甚至是台灣的科技史，有著承先啟後的重要意義；在新竹市政府的都市計劃公展說明會中，學者專家也認為，保存有故事性、歷史性和稀有性的原則下，油庫值得成為台灣的亮點。

竹掃把行動聯盟主張，堅決保存兼具故事性、歷史性、稀有性的新竹六燃地區四座地下油庫，地下油庫作為戰略用途的興建，見證了二戰前後的歷史，現在更是台灣與新竹市難得的工業遺址。