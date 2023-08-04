快訊

開放陸客赴台自由行？陸網瘋傳相關消息 我移民署回應了

3分鐘連2起！台東地區晚間地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油新竹地下油庫長這樣 地方文史團體籲保存

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
「竹掃把行動聯盟」主張保存中油新竹地下油庫。圖／竹掃把行動聯盟提供
「竹掃把行動聯盟」主張保存中油新竹地下油庫。圖／竹掃把行動聯盟提供

新竹市中油新竹的地下油庫（建功油庫）4座油槽因建功高中擴校掀存廢議題，文史團體關注。「竹掃把行動聯盟」今提5項主張，要求保存兼具故事性、歷史性、稀有性的新竹六燃地區4座地下油庫，成為公共性的展覽演出埸所，也成為台灣的文史亮點。

竹市府文化局針對地下油庫啟動文資審議相關程序，預計8月11日先安排現勘地下油庫，接著在文資審議會上討論，預料將會有明確結論。

竹掃把行動聯盟指出，地下油庫外部掩體攀附大量植栽，除具備戰爭遺產特質，更是都市中少有的綠島，從外部進入地下油庫本體，由數十根H型鋼梁支撐近7公尺高的儲油空間，營造出獨特氛圍，中原大學景觀系甚至曾邀請大提琴手，在地下油庫演奏，展現地下油庫的超級共鳴效果。

聯盟認為，這四座承繼著既有六燃地下油庫地帶的規畫、國防部於1968年以彩虹專案，規畫出的「地下油庫」（建功油庫），對新竹甚至是台灣的科技史，有著承先啟後的重要意義；在新竹市政府的都市計劃公展說明會中，學者專家也認為，保存有故事性、歷史性和稀有性的原則下，油庫值得成為台灣的亮點。

竹掃把行動聯盟主張，堅決保存兼具故事性、歷史性、稀有性的新竹六燃地區四座地下油庫，地下油庫作為戰略用途的興建，見證了二戰前後的歷史，現在更是台灣與新竹市難得的工業遺址。

聯盟也指出，地下油庫上方有大量綠意，在熱島效應日漸嚴重的今日，更顯珍貴，應保存成為公共性的展覽演出埸所，最後強調存在超過半世紀的輕質油料油槽，只有油氣揮發問題，沒有土壤汙染問題，「保護它，活化它，是台灣的亮點。」

「竹掃把行動聯盟」主張保存中油新竹地下油庫。圖／竹掃把行動聯盟提供
「竹掃把行動聯盟」主張保存中油新竹地下油庫。圖／竹掃把行動聯盟提供

新竹 國防部 中原大學

延伸閱讀

影／吸新竹客家票 侯友宜首度參拜新埔褒忠亭義民廟

新竹看房半年「越看越挫折」 在地人認同：就是在敲盤子

影／侯友宜參拜新竹義民廟 與前縣長林光華敘舊

中油計畫打造碳封存CCS試驗場 通霄鎮民要求公開說明

相關新聞

20：22台東地區晚間連2起地震 蘭嶼最大震度4級

中央氣象局表示，今天晚間8點22分、25分連續發生芮氏規模4.9、5.0地震，最大震度4級，震央分別在台東縣政府南南東方...

50年「雄獅圖書」走入歷史！創辦人：面對閱讀世代革命 無能對應

歷經五十年寒暑，出版美術、文化相關書籍的「雄獅圖書」今在臉書宣布將走入歷史。雄獅美術創辦人李賢文聲明寫道「沒有遺憾，在台...

這樣大便要小心！50歲男「1習慣」持續30年 檢查驚揭患大腸癌3期

人有三急要解決，否則長期「忍便」可能「忍出大問題」！台灣1名50歲男子，從20多歲開始有「忍便」習慣，長年忍便下造成無法解便情況，用吃瀉藥、灌腸等方法都未能改善情況，最終求醫檢查發現，原來已罹患大腸癌

2023年國慶焰火 敲定台中市中央公園施放

國慶籌備委員會秘書長花敬群今（4）日表示，今年國慶焰火原擇定在台中市「梧棲漁港」施放，因地方團體多有反映安全上疑慮，考量...

連3起！20:52東南部海域規模4.1地震 最大震度4級

台灣東南部海域今晚已發生連續3起地震，中央氣象局表示，今天晚間8點52分發生芮氏規模4.1地震，最大震度4級，震央在北緯...

桃園驚傳60人疑食物中毒 衛生局勒令業者今起停業

桃園市衛生局昨中午起陸續接獲醫院及民眾通報，疑似在中壢忠貞市場內某攤商購買越南法國麵包，食用後出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦