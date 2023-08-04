肺癌篩檢上路一年揪531個案 早期個案占85.1%

肺癌高居台灣癌症死因首位，且有半數患者就醫時就已是第4期，篩檢有助早期發現；衛福部今天表示，將肺癌篩檢納入第5癌篩檢一年來，共找出531例個案，早期個案占85.1%。

衛福部去年7月1日起將肺癌篩檢納入台灣第5癌篩檢，補助每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，對象包含50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌等具肺癌家族史者；或50至74歲，且平均每天吸菸包數乘以吸菸年數大於30者，戒菸未達15年的重度吸菸者。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿表示，肺癌篩檢執行一年來，已找出531名確診肺癌個案，其中早期（含0及1期）個案占了85.1%，證實肺癌篩檢確實有助於早期發現。

國健署指出，台灣去年肺癌標準化死亡率為每10萬人21.8人，相較於民國100年時每10萬人26.0人，雖已下降16.2%，仍高居國內癌症死因首位。而肺癌死亡率較高，是因早期病徵並不明顯，台灣半數個案發現就醫時已是第4期，且5年存活率僅剩約1成；若能早期發現，5年存活率可達9成以上。

除納入篩檢，國健署並運用過去辦理4癌篩檢的經驗，整合戒菸、篩檢、追蹤及診療等程序，建立具普及性、便民性、專業性等特質的肺癌篩檢服務。

國健署長吳昭軍提醒，癌症篩檢只是發現病灶的工具，篩檢後若有疑似異常情形，務必遵醫囑進行追蹤，避免延誤病情，以達到「早期發現，早期治療」。且篩檢並不能防止癌症發生，遠離罹癌因子才是維護健康最佳手段，若有吸菸情形，務必於篩檢前接受國健署特約機構提供的戒菸服務。

衛福部表示，符合資格者皆可至肺癌篩檢合約醫院進行篩檢諮詢及預約排檢。目前全國已有167家合約醫院，遍及22縣市，民眾可就近進行篩檢（辦理醫院名單及聯絡資訊）；並因篩檢服務量能有限，於前往醫院前可先致電排檢，以免白跑一趟。