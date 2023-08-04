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醫：鎘中毒恐傷骨腎 最好別吃到籲加強邊境查驗

中央社／ 台北4日電

衛福部日前公布1批從加拿大進口生蠔被檢出重金屬鎘超標。醫師提醒，WHO將鎘列為一級致癌物，鎘中毒主要發生在骨骼病變及傷腎，目前沒有好的解毒劑，最好別吃到，籲加強邊境查驗。

衛生福利部食品藥物管理署每週二例行公布邊境檢驗結果，這次有1批從加拿大進口「生蠔（CRASSOSTREA GIGAS）」被檢出重金屬鎘超標，全數共312公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽今天下午接受媒體聯訪表示，今年截至7月31日止，邊境報驗993批生蠔、合計14萬6752公斤，以日本及法國為大宗，其中日本占比最多、達到48%，法國其次達41%，其餘還包含愛爾蘭、加拿大、美國、英國等。

林旭陽說，這批生蠔是今年第1批不合格，即起針對加拿大進口生蠔從一般抽批，提升到20%至50%的加強抽批，若再有1批違規，則將逐批查驗，視情況隨時機動調整；其餘國家進口生蠔則維持一般抽批。

林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海接受媒體電訪指出，吃下鎘污染的食物，有6%會被人體吸收，且半衰期可達20年以上，長期累積除影響腎臟功能外，也容易引起骨頭病變，如軟骨症、自發性骨折等，因此日本人把這個稱為「痛痛病」。

顏宗海進一步說明，生活中也可能接觸到鎘，例如香菸，菸中有幾百種有毒物質，鎘也是其中之一，吸菸者血液中的鎘濃度比一般人高。

世界衛生組織（WHO）將鎘列為一級致癌物。顏宗海說明，許多研究顯示鎘將增加癌症發生風險，最近還有些研究指出會增加心血管疾病風險，目前臨床上沒有好的解毒劑，最好方法就是避免吃到，呼籲政府加強邊境查驗。

加拿大 日本 醫師

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