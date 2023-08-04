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屏東2加水站驗出綠膿桿菌 未限期改善最高罰2億元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

行政院消保處今公布抽查6縣市、36家加水站結果，其中有2家屏東縣的抽水站被驗出綠膿桿菌。消保處說，食藥署已通知地方政府衛生局，將從嚴檢驗業者是否違反食品良好衛生規範準則規定，若未限期改善、並釐清水質污染原因，將依法開罰6萬到2億元。

消保處說，去年針對7縣市、54家加水站的水質進行重金屬砷、鉛、鎘及汞等四項化學物質檢測，結果全數合格，今年年4、5月間再與食藥署合作，在6個縣市的加水站採樣36件樣品，送請台灣檢驗科技股份有限公司進行「大腸桿菌群」、「糞便性鏈球菌」、「綠膿桿菌」檢測；另由地方政府衛生局依各地方「加水站衛生管理自治條例」進行衛生管理查核。

消保處指出，衛生管理部分，有3家加水站不合格，主要違規情形多為資訊文件未張貼或更新，各地方政府衛生機關已依法要求限期改善，目前皆已改善完畢。

關於「大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌」檢測部分，消保處表示，採樣的加水站皆依規定張貼「應煮沸 勿生飲」，故不適用食品中微生物衛生標準。消保處簡任消保官王德明說，本次檢測發現有2家加水站驗出綠膿桿菌陽性反應，雖煮沸後可去除病菌，但為避免民眾誤用被污染水，行政院消費者保護會第82次會議決議請食藥署督導地方政府改善加水站「應煮沸 勿生飲」標示字體大小及顏色，並研議修改加水站衛生管理法規，加強管理及稽查機制。

王德明進一步指，食藥署日前也已經通知地方政府衛生局，針對已標示「應煮沸勿生飲」的加水站若仍嚴出檢出病原菌(如綠膿桿菌、大腸桿菌群等)，就代表該水站水源、環境或設備有衛生安全疑慮，不管是否張貼應煮沸的字條，都應從嚴對該業者依違反「食品良好衛生規範準則」（GHP）規定，依食品安全衛生管理法第44條命其限期改正，並釐清水質污染原因，若未限期改善，就開罰6萬元到2億元。

衛生局 食藥署 水質

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