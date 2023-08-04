快訊

檢方偵訊不到2小時 黃子佼涉性侵…35萬交保、限制出海出境

成都世大運／「鞍馬王子」李智凱退出全能決賽 單項可望如期參賽

超大豪雨襲擊災情慘重 南投仁愛鄉明天停止上班上課

愛吃湯麵注意！專家列15款湯麵熱量評比 「它」第一熱量爆高

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏將民眾愛吃的湯麵熱量進行評比，發現紅燒牛肉麵竟高居第一。示意圖/ingimage
營養師高敏敏將民眾愛吃的湯麵熱量進行評比，發現紅燒牛肉麵竟高居第一。示意圖/ingimage

結束一天的辛勞，點一碗湯麵果腹，熱湯暖胃，配上滑溜溜的麵條，再搭配營養的青菜、肉，倒也不輸便當菜色。不過因為各種麵體的製作方式有所不同，導致各類湯麵熱量也大有所異，因此營養師高敏敏便在臉書的個人粉絲專頁「高敏敏 營養師」發文分享「15款湯麵的熱量排行」，提醒民眾用餐時也要注意身體健康。

高敏敏表示，一碗麵食的澱粉量相當於半碗白飯而已，因此自己最愛點一碗湯麵配小菜，但她也說明由於「麵體的製作方式不同，熱量還是有差」，所以她便貼心將民眾常吃的湯麵，以高、中、低熱量三個類別進行排行，提供民眾日後用餐時作為參考。

高熱量區

紅燒牛肉麵870kcal高血壓者注意

大滷麵850kcal限糖者注意

排骨酥麵750kcal高膽固醇者注意

肉羹麵710kcal限糖者注意

酸辣湯麵600kcal限糖者注意

中熱量區

鵝肉湯麵580kcal高血壓者注意

鍋燒意麵550kcal高血壓者注意

餛飩麵535kcal高膽固醇者注意

蛤仔麵435kcal急性痛風者注意

鴨肉麵430kcal慢性腸者注意

低熱量區

蚵仔麵線415kcal限糖者注意

榨菜肉絲麵400kcal高血壓者注意

台南意麵380kcal高血壓者注意

陽春麵360kcal限糖者注意

擔仔麵282kcal腎臟病者注意

#皆以一碗作為計算單位

高敏敏提醒民眾，若是喜歡牛肉麵，建議選擇清燉湯底，盡量少選擇紅燒、蕃茄口味，且挑選一般的牛腱肉或牛筋便足夠了，牛腩和牛雜熱量較高建議少吃。麵條以富有飽足感的粗麵為佳，較有嚼勁也較不易吸附油脂。

至於湯的部分，由於可以幫忙過濾掉額外的油脂，不喝完也不用覺得浪費。其他像是肉羹麵、蚵仔麵線會加入太白粉水勾芡，易引起血糖飆升導致肥胖，若再加入「大腸」，除了熱量加倍之外，內臟類食物飽和脂肪高，攝取過多也會影響血脂。

因此她建議，常食用湯麵作為一餐的人，可以在裡面加蛋及一些蔬菜，維持營養素均衡，不要讓自己的身體處在發炎的狀態，而降低了自己寶貴的免疫力，她也呼籲大家，「有寶貴的物資之餘，也不要忽視了健康」。

高血壓 膽固醇 湯麵

延伸閱讀

日本人做的「台式滷肉飯」讓他超驚訝 愣問：為什麼是大塊肉？

妹子用餐好奇「是誰幫海帶打結？」 知情人士曝2大用意：有專門人工

女友煮愛心早餐他「起身舉動」被罵了 網指重點：要懂變通

颱風天只吃泡麵？經典「颱風麵」掀回憶殺 連日本人也淪陷

相關新聞

這樣大便要小心！50歲男「1習慣」持續30年 檢查驚揭患大腸癌3期

人有三急要解決，否則長期「忍便」可能「忍出大問題」！台灣1名50歲男子，從20多歲開始有「忍便」習慣，長年忍便下造成無法解便情況，用吃瀉藥、灌腸等方法都未能改善情況，最終求醫檢查發現，原來已罹患大腸癌

仿日惡搞壽司男！台中遭爆小屁孩連吐5盤口水 食安處說話了

網友昨爆料，台中廣三SOGO「藏壽司」有一名小孩竟對轉台上壽司猛吐口水，連吐五盤壽司，亞洲藏壽司今為此道歉，表示未來將持...

愛吃湯麵注意！專家列15款湯麵熱量評比 「它」第一熱量爆高

結束一天的辛勞，點一碗湯麵果腹，熱湯暖胃，配上滑溜溜的麵條，再搭配營養的青菜、肉，倒也不輸便當菜色。不過因為各種麵體的製作方式有所不同，導致各類湯麵熱量也大有所異，因此營養師高敏敏便在臉書的個人粉絲專頁「高敏敏 營養師」發文分享「15款湯麵的熱量排行」，提醒民眾用餐時也要注意身體健康。

刮刮樂「至尊撲克」、「萬事大吉」 鬥智刁牌頭獎200萬

台灣彩券推出每張售價200元的兩款刮刮樂新品「至尊撲克」及「萬事大吉」，彩迷可享鬥智刁牌趣、喜刮吉籤迎獎金。

樂齡瑜珈協會舉辦公益講座 金溥聰將分享學習瑜伽歷程

台灣樂齡瑜珈協會將於2023年8月4日舉辦「慢老人生瑜珈護航」公益講座系列第一場，協會榮譽理事長金溥聰也將蒞臨致詞，和社...

屏東2加水站驗出綠膿桿菌 未限期改善最高罰2億元

行政院消保處今公布抽查6縣市、36家加水站結果，其中有2家屏東縣的抽水站被驗出綠膿桿菌。消保處說，食藥署已通知地方政府衛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦