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135公斤被警告活不過60歲 胖哥減重成功交到女友

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣民許凱銘（右）才35歲就有三高，體重135公斤，尋求減重手術治療後擺脫高血壓、高血脂、糖尿病，目前體重80公斤。圖／彰濱秀傳提供
彰化縣民許凱銘（右）才35歲就有三高，體重135公斤，尋求減重手術治療後擺脫高血壓、高血脂、糖尿病，目前體重80公斤。圖／彰濱秀傳提供

彰化縣民許凱銘在食品工廠工作的，才35歲就有三高，體重135公斤，他尋求減重手術治療後感覺人生重新開始，他說，除了擺脫高血壓、高血脂、糖尿病，目前體重80公斤，每周慢跑、參加路跑，每天量體重，還成功交到女朋友。

許凱銘說，以前因為體重重，看演唱會座位太小、坐高鐵座位旁也不能坐其他人，也因為三高問題身心狀況不佳，還被醫師提醒可能活不過60歲，現在瘦下來衣服很好買，不像以前怎麼調整肚子都很大。

彰濱秀傳減重與新陳代謝手術中心主任林建華說，2025年全球將有五分之一的成人肥胖，人數估計超過11億，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。

另一名32歲職安人員邱苡睿過去體重最重達173公斤，到彰濱秀傳醫院做縮胃手術後兩年，目前體重92公斤，降了81公斤。林建華說，患者有意志力，往目標前進，維持良好的運動、營養、睡眠習慣，減重手術後，體重下降蜜月期大約六至八個月，後續維持飲食控制搭配運動，達到更佳的減重效果。

林建華也說，BMI大於40視為病態性肥胖，在台灣病態性肥胖約有20萬人。根據國外媒體News Medical報導，減重手術是治療肥胖最有效的手段，而且肥胖者在術後，罹癌風險可降低32％，因癌症而死亡的風險則可降低48％。

邱苡睿在減重前體重達173公斤。圖／彰濱秀傳提供
邱苡睿在減重前體重達173公斤。圖／彰濱秀傳提供
彰化縣民許凱銘才35歲就有三高，體重曾達135公斤。圖／彰濱秀傳提供
彰化縣民許凱銘才35歲就有三高，體重曾達135公斤。圖／彰濱秀傳提供
邱苡睿過去體重最重達173公斤，到彰濱秀傳醫院做縮胃手術後兩年，目前體重92公斤，生活也大改變。圖／彰濱秀傳提供
邱苡睿過去體重最重達173公斤，到彰濱秀傳醫院做縮胃手術後兩年，目前體重92公斤，生活也大改變。圖／彰濱秀傳提供

肥胖 手術 減重

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