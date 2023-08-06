皮膚脫屑泛紅抓不停？也許是你患上脂漏性皮膚炎了！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「脂漏性皮膚炎症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大脂漏性皮膚炎症狀。

脂漏性皮膚炎是一種常見但原因不明的慢性皮膚濕疹性疾病，好發於皮脂腺分泌旺盛的頭皮、額頭、眉毛、眼皮、鼻側、耳後、前胸等，有時腋下也可能出現，且通常發生於嬰兒期或30到60歲的中年人。而脂漏性皮膚炎也分為「油性脂漏」與「乾性脂漏」，兩者都屬於皮脂失衡的現象，但造成的症狀並不完全相同。

「皮膚出現乾屑/脫屑」造成容貌焦慮沒自信 「皮膚乾燥」或「出油」都可能患上脂漏性皮膚炎 ▲ 網友熱議六大脂漏性皮膚炎症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「脂漏性皮膚炎症狀」的相關話題討論，可以發現網友經常提及「皮膚出現乾屑/脫屑」與「皮膚泛紅/出疹」，是大部分脂漏性皮膚炎患者十分常見的症狀，紛紛留言分享經驗「因脂漏性皮膚炎，頭皮都紅紅，也常常有頭皮屑，看到白白小點」、「受脂漏性皮膚炎之苦，頭髮隨便一撥就是一堆屑屑」、「鼻翼兩側紅紅的兩條，跟下巴一整圈紅紅的」，表示還因此感到容貌焦慮，不斷復發的症狀也讓人心力交瘁。

不過就有人提供改善的小撇步，「應急的話凡士林很好用，薄薄塗一層隔天起床，紅腫起屑的地方會明顯改善」，或是單純用玻尿酸產品保養乾燥部位、以藥用洗髮精洗頭都能有所緩解，但最有效的方法還是直接就醫尋求協助，更能對症下藥控制病情。

而脂漏性皮膚炎並非只有「皮膚出油」過多的族群才會產生，「皮膚乾燥」的人也可能會有脂漏性皮膚炎的困擾，症狀真的是因人而異，有網友就說道「從小就有脂漏性皮膚炎，面對頭皮出油狀況時常不均，加上因換季或天氣不穩定時就會感到搔癢難耐」，專家則解釋「秋冬之際如果皮脂分泌過於稀少，導致搔抓所引起的皮膚發炎，也可能會讓表皮產生黴菌和細菌，進而引發脂漏性皮膚炎」，認為皮膚出油多寡與脂漏性皮膚炎不一定有絕對關係，皮脂的成分或皮脂平衡與否才是關鍵。

此外，不少患者也對於脂漏性皮膚炎導致的「皮膚發癢」相當有感，嘆道「臉上也有脂漏性皮膚炎常常又紅又癢」、「我自己本身頭皮有脂漏性皮膚炎就算洗完頭，頭皮還是很容易發癢」，同時也有爸媽表示家中新生兒因為脂漏性皮膚炎，只好側趴睡覺，「仰躺就會開始瘋狂抓臉亂踢睡不著」，甚至抓到流湯、流血，讓爸媽非常心疼不捨，而有經驗的家長就說明此類皮膚問題等孩童長大就會自然痊癒，不必太過驚慌，但若是情況較嚴重，建議可以用煮開的清水擦拭皮膚，或看醫生拿藥膏塗抹以改善症狀。

最後，脂漏性皮膚炎會引起皮膚、頭皮發炎，連帶影響毛囊的生長週期，造成加速「掉髮」，或是頭髮脫落後需要很長時間才能長回來，讓髮量感覺明顯減少，如果是本身就有雄性禿的族群掉髮情形可能會更加嚴重，洗髮精可選用含有抗黴菌、抗發炎、去角質成分的為佳。

脂漏性皮膚炎目前的病因未明，但醫師建議可以透過調整生活作息與飲食習慣，如避免工作壓力大、食用太過油膩辛辣的食物等，來改善頭皮屑過多的問題，此外也可以藉由保持住所環境通風順暢、挑選特定洗髮精或改變洗頭習慣與手法來舒緩症狀，不過提醒若是症狀真的嚴重到影響生活或嘗試自行治療無效，要記得盡快至皮膚科診所就醫。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「脂漏性皮膚炎」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/07/24，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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