落枕脖子無法動彈？「這些」NG行為千萬避免！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「落枕」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的落枕原因排行。

不少人都有過落枕的經驗，早上一覺醒來發現脖子異常疼痛，無法順利擺頭、姿勢怪異？別大意，有可能就是落枕找上門了！究竟為何睡完一覺就讓脖子疼痛不已呢？我們整理了6大落枕原因，快來一探究竟！

寢具挑選是關鍵 長時間打電腦、手機也是NG行為！ ▲ 網友熱議TOP6落枕原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「落枕」相關話題的討論，發現「睡眠頸椎角度不當」受到最多網友議論。其實睡眠時有許多因素都可能導致落枕的發生，如「趴睡、枕頭高度不佳、床墊太軟」等原因都可能增加落枕的風險。且人類每日平均睡眠時間約有7小時，因此睡眠時的姿勢、寢具就扮演了相當重要的角色。

骨科醫師陳鈺泓就發文表示好的睡姿應該盡量採仰臥，因為「可以使頭部、頸部和脊柱保持一個平衡的位置」，也提醒道「如果習慣側臥，記得把枕頭放在頸部下方，並使用一個較小的枕頭墊住膝蓋」，以降低落枕發生機率；同時「選擇適合的枕頭」也能夠維護良好睡姿，陳醫師就提到「太高或太低的枕頭都可能使頸部承受不適當的壓力」，建議「可以選擇高度、寬度都與身體相當的枕頭，以保持頸部與肩膀的自然姿勢」。

也有網友因落枕相當不適而發文尋求解方，留言區就引來許多網友回覆道「經常性落枕的話，可以考慮換適合的枕頭和床」、「換枕頭、注意姿勢才不會慣性落枕」，另外也有網友推薦「針灸很有效」、「看西醫打個針就會好了」，建議想要即時解決落枕問題的民眾可以前往就醫、縮短疼痛的時間。

而現代人生活離不開3C產品，「長時間維持同一姿勢」滑手機、打電腦，也都會增加落枕發生的機率。陳醫師指出使用3C產品應該「每小時休息10-15分鐘，起身活動身體，並且在休息時保持正確的姿勢」，另外也須「避免長時間彎曲或扭轉頸部和肩膀」，防止肌肉維持在同一姿勢過久而導致緊繃、甚至拉傷。

就有網友發文表示因為年輕時是電腦的重度使用者，加上有空閒時就開始滑手機，導致現在睡覺、起床時脖子都相當疼痛，且無法緩解，多方求醫也無法解決長期疼痛問題，後悔不已。留言區就有物理治療師表示「原po坐姿應該跟很多人一樣是上半身直接往前趴去用電腦」，也提醒使用手機或電腦時，記得放鬆挺直腰背，雙眼直視前方，避免頭頸向前伸或向後仰，降低因使用3C產生落枕的可能性。

看完上述落枕原因後，你找到脖子痠痛的罪魁禍首了嗎？有落枕問題的民眾可以參考以上原因，避免這些NG行為，讓脖頸部輕盈無痛，給你一天的好心情！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「落枕原因排行」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/07/16，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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