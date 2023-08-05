夏天出遊的最佳選擇！網推8大自然系「避暑勝地」千萬別錯過

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「自然系避暑勝地」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大自然系避暑景點排行。

面對炎炎夏日，如何兼顧消暑與出遊，成了民眾最煩惱的課題。待在室內冷氣房裡納涼，卻忍不住想出門透透氣；計畫好要出去玩，卻又擔心受到烈日摧殘，汗流浹背反而影響興致。不用擔心！以下我們就蒐集了網友熱議的自然系避暑勝地，快來看看夏日適合出遊踏青的好去處吧。

杉林溪繡球花盛放超夢幻 阿里山日出雲海雙重享受 ▲ 網友熱議TOP8自然系避暑勝地 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「自然系避暑勝地」的相關話題討論，可以發現位於南投的「杉林溪森林生態度假園區」最受到熱議。杉林溪海拔高度約1600公尺，夏日氣溫平均20度，涼爽舒適又終年雲霧繚繞，是相當理想的避暑景點，就有網友發文分享「天氣熱絕對要去杉林溪，可以享受沁涼微風和優美景色」，認為杉林溪非常適合全家人去踏青。

此外，5到8月的杉林溪正值繡球花季，奼紫嫣紅、萬株齊放的美景吸引許多遊客前往朝聖，並紛紛給出好評「杉林溪繡球花五顏六色很吸睛，涼爽宜人的氣候是避暑首選」、「繡球花世界真的美，走進自然好療癒」等。而有「杉林溪首景」之稱的松瀧岩瀑布同樣受到網友青睞，表示「到杉林溪必訪松瀧岩瀑布，吸收滿滿負離子」、「松瀧岩瀑布水勢滂薄，旁邊有岩洞構成特殊景觀」，推薦大家有空可以前往欣賞。

而位於嘉義的「阿里山國家森林遊樂區」則以五大奇景享譽國際，分別是日出、雲海、晚霞、森林及高山鐵路，風景壯闊渾然天成，是遊客們津津樂道的避暑勝地。即有網友分享遊覽阿里山的心得，表示「十字路車站寧靜古樸，清幽氛圍讓夏天透心涼」，引起許多網友共鳴「到祝山觀日平台看見日出和雲海，感覺心靈被洗滌」、「森林裡還有紅檜、臺灣扁柏、鐵杉等多樣樹種和神木，可以漫步其間享受芬多精洗禮」等；另外，阿里山的賞螢行程也備受好評，有網友便發文說道「夏天到阿里山避暑，沒想到還意外收穫螢火蟲美景」，指出「奮起湖賞螢太讓人驚艷，在夜空中像是星光燈海」，覺得螢火蟲為整個夏夜染上熠熠光彩。

位於南投的「清境農場」同樣也是相當熱門的避暑好去處，其中「青青草原」便是該地的著名景區，綿羊群悠遊在草原中嬌憨可愛，農場也有販售草飼料供遊客餵食，假日還會有綿羊秀，上演「牧羊犬趕羊」及「羊咩咩脫毛」的精彩表演，讓民眾直呼「小羊真的太可愛」、「到清境見識到『天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊』的感覺」；而清境的「觀山牧區」則有馬術秀，由蒙古騎士表演在馬背上站立、翻騰、跳躍等高難度動作，引起網友大讚「非常精彩，不看會後悔」。

此外，清景農場還有許多知名景點受到討論，像是結合浪漫歐風的「小瑞士花園」、綠草如茵中點綴著法國小白菊的「瑪格麗特步道」、由果園復育打造而成的「蝴蝶園區」，都吸引眾多遊客慕名前往，為清境農場帶來大批觀光人潮。

這些自然系避暑勝地你都去過了嗎？如果你也想在夏日出遊享受清涼氣溫的話，不妨參考看看網友熱議的避暑景點，享受舒適宜人的天氣，及壯闊秀麗的山水風光。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「夏天避暑勝地」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/07/18，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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