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準消防員做人形蜈蚣變身障 醫提醒脊椎、手腕易受傷

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
朱姓男子通過警消特考後接受教育訓練時做俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練受傷。消防示意圖。本報資料照片
朱姓男子通過警消特考後接受教育訓練時做俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練受傷。消防示意圖。本報資料照片

朱姓男子通過警消特考後接受教育訓練時做俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練時，因前方學員摔落地面，導致他頸椎椎間盤突出、脊髓損傷及脊髓神經壓迫等，因此請求國家賠償。台北榮總骨科部主任蘇宇平表示，該動作最容易造成手腕跟手肘受傷，也會壓迫脊椎。

「人形蜈蚣」訓練為人排成一縱隊，前一位雙腿放在後者的肩膀及背部，再全員以雙手撐起身體，與地面平行的團隊一起完成動作。

蘇宇平表示，人形蜈蚣的訓練動作最容易造成手腕跟手肘受傷，同時動作也會壓迫脊椎，甚至可能有壓迫性骨折發生。原本骨質鬆繃、脊椎滑脫、椎間盤突出、椎間盤破裂等脊椎問題等民眾更要特別注意，因為該動作可能要成腰椎過度彎折，因此要拿貼訓練尺度。

台大醫院北護分院醫療部主任韓德生說，每一種行業都有其特殊訓練，對於安全有疑慮的訓練都要特別謹慎，並且要審視活動強度。「最重要的仍是量力而為」，不要超過自己的極限，應該有個人化差異。

朱姓男子在參加消防特考班預備教育時因為「人形蜈蚣」訓練而受傷，至今仍不能跑跳、走路跛腳、身體左側沒有冷熱及痛覺、右側身體障礙無法準確握筆寫字，為重大傷病，領有輕度身心障礙證明，因此請求國家賠償，台北地方法院判內政部消防署應賠496萬餘元，可上訴。

椎間盤突出

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