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低劑量電腦斷層1年揪452名早期肺癌 5年存活率高達9成

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署提供具有肺癌家族史、重度吸菸史等高危險群，接受每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。圖／國健署提供
國健署提供具有肺癌家族史、重度吸菸史等高危險群，接受每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。圖／國健署提供

肺癌高居我國癌症死因首位，造成高死亡率原因，源自其早期病徵並不明顯，台灣約有一半個案就醫時，已屬於肺癌第四期，五年存活率僅剩一成，若能早期發現，五年存活率可達九成以上。為協助高風險族群及早偵測出肺癌，國健署去年7月開辦肺癌篩檢服務，符合具肺癌家族史及重度吸菸者等條件對象，可獲補助進行低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢。

國健署提供低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢，所補助的對象包含：

1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

2.重度吸菸者：50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。

癌症防治組組長林莉茹表示，肺癌篩檢執行1年後，已找出531名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了85.1 % (452人)，證實肺癌篩檢確實有助於早期發現。然而癌症篩檢只是發現病灶的工具，篩檢後若有疑似異常情形，務必遵循醫囑進行追蹤或確診，避免延誤病情，以達到篩檢「早期發現，早期治療」的效果。

國健署提供顧肺四招：「戒、護、警、篩」：

1.戒（戒菸）：戒除菸癮，遠離菸的危害。

2.護（防護）：鼓勵身邊親友戒菸，並避免暴露於二手菸環境，面對油煙、空污等風險因子，應進行自身防護。

3.警（警訊）：若發覺身體警訊(包括：持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、骨關節疼痛、無預警的體重下降、食慾不振等)應儘早就醫。

4.篩（篩檢）：身體若有異狀，並符合肺癌篩檢條件的民眾，請儘快接受篩檢，降低肺癌的威脅。

國健署表示，凡是符合上述資格參加篩檢的民眾，皆可至肺癌篩檢合約醫院進行篩檢諮詢及預約排檢。檢查前無須禁食、不用打顯影劑，檢查全程不到5分鐘。篩檢若有異常，院方將於6週內聯繫民眾回院就診。目前全國已有167家合約醫院，遍及22縣市，民眾可就近進行篩檢（名單查詢請點此)。而許多醫學檢查會使用電腦斷層掃描儀，各醫院每日可提供篩檢服務人數有限，建議民眾事先致電預約，

肺癌 國健署 戒菸

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