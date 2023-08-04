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每三人就有一人皮蛇上身！疼痛堪比生產 6高風險族群留心

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭、台大醫院家庭醫學部主任程劭儀以及恩主公醫院院長黃信彰共同宣導及早預防皮蛇危害。記者李青縈／攝影
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭、台大醫院家庭醫學部主任程劭儀以及恩主公醫院院長黃信彰共同宣導及早預防皮蛇危害。記者李青縈／攝影

多數40歲以上成人有水痘帶狀疱疹病毒，等到免疫力低下就可能引發「皮蛇」（帶狀疱疹），一旦發生可能感到電擊、火燒般的疼痛，甚至有失明、失聰風險。台大醫院家庭醫學部主任程劭儀表示，除了良好生活作息、飲食均衡外，接種疫苗也可作為積極預防的方式。

為呼籲大眾重視帶狀疱疹危害，台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭以及金獎演員李李仁擔任衛教大使。陳亞蘭現身衛教記者會並與台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、恩主公醫院院長黃信彰一同透過「大富翁」的形式來宣導皮蛇危機無所不在。

程劭儀說，曾經遇到一位60多歲婦人，因為胸部不明原因劇痛、走路也痛，多次求診卻沒有好轉也沒找到病灶，甚至表示比生小孩還痛，最後是掀起衣服檢查後才發現帶狀皰疹已經布滿胸口。她提醒，50歲以上民眾、慢性病、免疫不全、曾感染過水痘/帶狀疱疹者、新冠確診者、生活作息不正常等為高風險族群。

黃振國表示，國外研究顯示高達九成成人體內恐存在水痘帶狀疱疹病毒，而台灣民眾一生中發生帶狀疱疹的機率約為32%，變且隨著年紀增長，發生率也越高，相當於每三人就有一人可能皮蛇上身。他也說，帶狀疱疹被稱作「皮蛇」是因為痛如蛇咬的感覺並且會留下傷口跟疤痕。但是是否會留疤跟個人皮膚有關係，也跟發生位置有關。

黃信彰則說，帶狀皰疹主要發生在軀幹跟四肢，但是有10至15％發生在臉部可能會影響三叉神經，沒有及時治療的話恐導致嚴重視力、聽力受損.。

程劭儀說，台灣民眾幾乎都得過水痘，而水痘帶狀疱疹病毒會藏在神經節裡面 ，遇到壓力就會冒出來。因此建議民眾可接種帶狀疱疹疫苗，保護力約可達九成，接種後不會得到帶狀疱疹，惟必須接種兩劑，一劑價格近萬元。

台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭衛教大使並台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、恩主公醫院院長黃信彰一同透過「大富翁」的形式來宣導民蛇危機無所不在。記者李青縈／攝影
台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭衛教大使並台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、恩主公醫院院長黃信彰一同透過「大富翁」的形式來宣導民蛇危機無所不在。記者李青縈／攝影

醫學 帶狀皰疹 疫苗

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