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雙十連假離島航班供10.7萬個座位 8月7日起開放訂位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
雙十連假期間，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1130架次，10萬7324個座位數。本報資料照片
雙十連假期間，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1130架次，10萬7324個座位數。本報資料照片

今年雙十節有4天連假（10月7日至10月10日），交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門馬祖三離島管制航線將提供1130架次，10萬7324個座位數，並自8月7日上午9時起開放訂位。

民航局表示，今年雙十節假期有4天連假，規劃10月6日至10月11日為航空疏運期，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。其中澎湖航線542架次、51212個座位數；金門航線408架次、43872個座位數；馬祖航線180架次、12240個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，視需求適時增班。

民航局提醒，此次雙十節連假於尖峰時段10月6日至10月8日台灣出發往離島方向，以及10月9日至10月11日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

馬祖 航線 金門 連假 機票

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