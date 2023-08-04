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自然曬衣派還是乾衣機派？實測曝光1招解決曬衣困擾

聯合線上／ 林啟芬

許多人洗好衣服後會晾在陽台，認為曬太陽不用錢，陽光入味衣服才能散發自然香氣；也有越來越多人會選擇用乾衣機乾衣，覺得比較省時省力還能殺菌。你是「自然曬衣派」還是「乾衣機派」？究竟住在潮濕擁擠的城市裡，該選擇陽光曬衣還是機器乾衣，才能每次洗完衣服都有好心情？

選擇「自然曬衣」的人，原因大多是「為了省電費」、「瓦斯型烘衣機要考慮管線問題跟安全，很麻煩」；支持「機器乾衣」的民眾則認為，「全家人三套床單可以一次烘乾，十分育兒友善」、「冬天和梅雨季，衣服怎麼曬都曬不乾，乾衣機是必需品」、「用了乾衣機後，才知道其實曬乾的衣服不太乾淨，穿起來還會癢癢的」……。

「自然曬衣」和「機器乾衣」各自有擁護者。 圖／噓星聞截圖
「自然曬衣」和「機器乾衣」各自有擁護者。 圖／噓星聞截圖

曬衣招惹「廢氣、過敏原」？小心衣物越曬越髒！

台灣氣候變化多端，春夏有梅雨、颱風，氣候潮濕悶熱；秋冬則有東北季風帶來的鋒面及境外空汙；遇季節交替還會有花粉、蟲卵、粉塵、PM 2.5等汙染，導致曬在戶外的衣物容易滋生細菌或附著髒汙，甚至會引起皮膚不適。若住在市區，大樓棟距小，衣物晾在陽台經常會沾染隔壁鄰居煮飯飄出來的油煙味，讓洗過曬完的衣服聞起來五味雜陳，高標者還得再重洗一遍！如何解決傳統曬衣困擾？就需要一台省電、高效、好安裝的乾衣機！

擁有業界最大容量16公斤除濕式的LG免曬衣乾衣機，大型寢織品或家人的大量衣物都能輕鬆解決，大幅改善做家事的痛點。「雙迴轉變頻壓縮機」如同兩顆心臟互相配合，降低能源耗損，搭配「智能感測乾衣功能」自動調整乾衣時間，經實測標準乾衣行程耗電量約1.2度，以家庭平均用電換算電費僅3-4元，節能省時又省荷包，還能避免衣物因過度受熱而損傷。

實測16公斤乾衣機使用標準乾衣行程，平均一次僅3-4元，節能省時又省荷包。 圖／噓星聞截圖
實測16公斤乾衣機使用標準乾衣行程，平均一次僅3-4元，節能省時又省荷包。 圖／噓星聞截圖

對於體質敏感、愛乾淨的人來說，LG免曬衣乾衣機更是「過敏兒救星」！殺菌行程有效去除99.9%細菌、塵螨及過敏原，更搭載雙重極細密濾網，過濾衣物棉絮及毛髮，提高乾衣效能，減少呼吸道和皮膚敏感。除了衣物之外，家中抱枕、寢具等貼身物品也要定時清潔，有了LG免曬衣乾衣機，就不用怕下雨、戶外空汙，不只減輕家務負擔，還可替家人築起健康防護。

家有幼兒、過敏體質者，60度溫風乾衣殺菌行程，搭載雙重極細密濾網，可有效去除細菌、塵螨等過敏原。 圖／LG提供
家有幼兒、過敏體質者，60度溫風乾衣殺菌行程，搭載雙重極細密濾網，可有效去除細菌、塵螨等過敏原。 圖／LG提供

「太陽曬乾的毛巾」PK「乾衣機乾的毛巾」，街訪實測結果令人吃驚！

使用乾衣機後的衣物觸感如何？LG免曬衣乾衣機採用溫和除濕式乾衣，能夠減少衣物變形，維持衣物蓬鬆、柔軟。街訪民眾驚訝地發現，使用LG免曬衣乾衣機乾的毛巾「像用了柔軟精般蓬鬆柔軟」、「觸感親膚舒適」，和自然晾乾、纖維變硬的毛巾截然不同。

街訪民眾實測發現使用LG免曬衣乾衣機乾過的毛巾觸感柔軟。 圖／噓星聞截圖
街訪民眾實測發現使用LG免曬衣乾衣機乾過的毛巾觸感柔軟。 圖／噓星聞截圖

更讓消費者心動的是，LG免曬衣乾衣機110V插電即用，免接瓦斯管排風管，安裝方便且更靈活安全，還可視家庭需求和空間大小選搭滾筒洗衣機或迷你洗衣機，讓繁雜的家事變輕鬆，把晾衣服的時間拿來追劇，不僅大大提升生活品質，也能促進家庭關係和諧。

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