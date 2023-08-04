聽新聞
test
0:00 / 0:00
千人追星「歡迎來到王之國」本部長 李俊昊放送飛吻、手比愛心通通來
韓國男團「2PM」成員李俊昊睽違11年再來台，就遇到颱風，讓原本想在夜市大快朵頤的他，感到可惜。不過李俊昊也表示，一抵台馬上就先喝了心心念念的珍珠奶茶，雖然無法逛夜市，但颱風夜待在飯店裡，還是有品嘗了芒果冰，讓行程滿檔的他稍稍得以休息。
因為多年沒來台灣，李俊昊受到潮牌的邀請出席公開活動，先在機場就吸引了多達700名的粉絲接機，而在今日（8/4）更是聚集了多達千名群眾來追星。從品牌店外到對面的公車停靠站、天橋都擠滿了影迷與歌迷，而且齊聲吶喊「李俊昊」，讓他表示「充分的感受到粉絲熱情，感到很幸福」，因此飛吻、手比愛心通通都來，引起陣陣尖叫，還允諾，還要再來台吃美食與逛夜市。
李俊昊今日現身品牌活動，身穿了帶有西裝剪裁的燕麥色休閒外套，搭配了Samba鞋，認為「帶有一點點的正式，但跟鞋子搭配起來卻沒有違和感」。被問到購物習慣？李俊昊則提到，會關注當前的流行趨勢，找到適合自己的風格，而剛剛「歡迎來到王之國」的拍攝不久，所以會找時間再去逛逛街。但談到出門的穿搭，李俊昊說「最在意的穿得舒服，而且會注重鞋款選擇」。
而與「少女時代」潤娥合作的「歡迎來到王之國」本周將要播出大完結，對影迷來說很捨不得，李俊昊也感同身受，「這部戲拍了一年多，但在兩個月左右就要播完，也很捨不得」，但還是請粉絲們好好觀賞最後結局。而在台灣的行程結束之後，李俊昊立刻就要飛抵日本，參與個人的巡迴演唱會，之後9月還要會合體「2PM」開唱。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言