千人追星「歡迎來到王之國」本部長 李俊昊放送飛吻、手比愛心通通來

韓國男團「2PM」成員李俊昊睽違11年再來台，就遇到颱風，讓原本想在夜市大快朵頤的他，感到可惜。不過李俊昊也表示，一抵台馬上就先喝了心心念念的珍珠奶茶，雖然無法逛夜市，但颱風夜待在飯店裡，還是有品嘗了芒果冰，讓行程滿檔的他稍稍得以休息。

因為多年沒來台灣，李俊昊受到潮牌的邀請出席公開活動，先在機場就吸引了多達700名的粉絲接機，而在今日（8/4）更是聚集了多達千名群眾來追星。從品牌店外到對面的公車停靠站、天橋都擠滿了影迷與歌迷，而且齊聲吶喊「李俊昊」，讓他表示「充分的感受到粉絲熱情，感到很幸福」，因此飛吻、手比愛心通通都來，引起陣陣尖叫，還允諾，還要再來台吃美食與逛夜市。

來到品牌活動的李俊昊，一下車就親切的跟媒體與粉絲打招呼。記者吳致碩／攝影

李俊昊今日現身品牌活動，身穿了帶有西裝剪裁的燕麥色休閒外套，搭配了Samba鞋，認為「帶有一點點的正式，但跟鞋子搭配起來卻沒有違和感」。被問到購物習慣？李俊昊則提到，會關注當前的流行趨勢，找到適合自己的風格，而剛剛「歡迎來到王之國」的拍攝不久，所以會找時間再去逛逛街。但談到出門的穿搭，李俊昊說「最在意的穿得舒服，而且會注重鞋款選擇」。

放送飛吻後的李俊昊卻自己害羞的遮起臉，引起現場粉絲的尖叫。記者曾智緯／攝影

而與「少女時代」潤娥合作的「歡迎來到王之國」本周將要播出大完結，對影迷來說很捨不得，李俊昊也感同身受，「這部戲拍了一年多，但在兩個月左右就要播完，也很捨不得」，但還是請粉絲們好好觀賞最後結局。而在台灣的行程結束之後，李俊昊立刻就要飛抵日本，參與個人的巡迴演唱會，之後9月還要會合體「2PM」開唱。

從品牌店外到對面的公車停靠站、天橋都擠滿了影迷與歌迷，而且齊聲吶喊「李俊昊」。記者吳致碩／攝影

韓國男團「2PM」成員李俊昊感受到粉絲熱情，頻頻手比愛心。記者吳致碩／攝影

韓國男團「2PM」成員李俊昊睽違11年再來台，參與潮牌活動。記者吳致碩／攝影