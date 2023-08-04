屏東海生館海洋生物好幸福 眼科醫師進駐為靈魂之窗健康把關

屏東海洋生物博物館為白鯨、海豹和企鵝的健康把關，靈魂之窗也是重要項目，日常保養確保健康外，年度健檢還請專業眼科醫師為牠們檢查，提早預防眼部病變並治療；館方說，因海洋生物生性較敏感，平時餵食環節時就要加入醫療檢查練習，讓牠們習慣，避免檢查時過於緊張而造成緊迫現象，日前完成檢查，結果皆正常。

館方說，眼部健康檢查事前準備馬虎不得，海洋哺乳類的白鯨、海豹，生性較敏感，飼育員與館內獸醫會相互搭配，平時餵食時段就加入醫療檢查練習，獸醫隨著飼育員一同進入展缸，讓生物習慣他的存在；檢查時會使用到的裂隙燈儀器及醫療診斷用的筆燈等器材，也加入日常，讓牠們習慣儀器與檢查操作，檢查時不會有過度緊張的反應出現。

館方說，事前的準備動作是檢查前重要的事項之一，生物眼睛如果產生病變，透過肉眼不易觀察發現，每年一次委託專業眼科醫生所做的眼睛健康檢查是非常重要的，才能及早預防與治療眼部疾病；館內海洋生物有些眼睛在頭部兩側，像白鯨於水中檢查時，需要轉身讓雙眼輪流進行檢查，企鵝則要由飼育員保護固定下檢查。

館方說，海洋生物的眼睛構造與視力成像，為適應水中環境而有所不同，像海豹眼睛內部含有大量視桿細胞，這種感光細胞對敏弱的光線相當敏感，所以在光線昏暗的水中，視力效果反而不減，變得相當清晰；而白鯨眼睛則是在空氣中與水中都能看的清楚。