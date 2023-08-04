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阿里山林鐵國造檜木車廂「福森號」測試完 鐵道迷敲碗營運時間曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻經費，委託國內廠商，打造全新6輛檜木車廂「Formosensis福森號」，3月試車歷時5個月，完成試車。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻經費，委託國內廠商，打造全新6輛檜木車廂「Formosensis福森號」，3月試車歷時5個月，完成試車。圖／阿里山林鐵及文資處提供

因應阿里山林鐵明年全線通車，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處，爭取前瞻經費委託國內廠商，打造全新6輛檜木車廂「Formosensis福森號」，歷時2年9個月完工交車，3月試車，歷時5個月完成試車，廠商正撰寫試車報告，近日報第三方公正單位核發營運安全證書，再報交通部核准營運。

國產檜木製「福森號」車廂，是阿里山林鐵第二代檜木車廂，運回嘉義市車庫園區，在阿里山林鐵鐵軌測試期間，吸引大批鐵道迷追逐拍照，鐵道迷、網友誇讚，「好美！好有質感檜木車廂，真想去搭乘」，何時營運？如何營運？備受關注。

阿里山林鐵及文資處說，為測試福森號車輛性能、穩定性、耐候性，並發現車輛潛在缺失，提升整體行車安全及舒適性，福森號3至8月間共進行13次試車，計有車廂外觀、服務功能等67項缺失，均與車輛結構安全無關，將要求廠商驗收前完成改善。

廠商正撰寫試車報告中，預計8月上旬報第三方公正單位核發營運安全證書，再由阿里山林鐵及文資處再報交通部核准營運。福森號可行駛阿里山林鐵全線，規畫標租委託旅遊業者經營，預計10月辦理說明會及上網公告。

6輛檜木車廂採鋼構骨架，以及國產材紅檜與台灣扁柏打造，車廂內部搭配多段情境模式間接燈光，可依不同環境設定對應照明，光線柔和溫馨，全程散發天然紅檜台灣扁柏特殊香氣，為乘客開啟自然療癒之旅。紅檜學名Chamaecyparis formosensis，取英文名為「Formosensis」，寓意福氣森林，將使用國產材檜木自主打造的最美車廂取名「福森號」，希望乘坐福森號旅客能有偷得「浮生半日」閒的感受。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻經費，委託國內廠商，打造全新6輛檜木車廂「Formosensis福森號」，3月試車歷時5個月，完成試車。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻經費，委託國內廠商，打造全新6輛檜木車廂「Formosensis福森號」，3月試車歷時5個月，完成試車。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻經費，委託國內廠商，打造全新6輛檜木車廂「Formosensis福森號」，3月試車歷時5個月，完成試車。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻經費，委託國內廠商，打造全新6輛檜木車廂「Formosensis福森號」，3月試車歷時5個月，完成試車。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻經費，委託國內廠商，打造全新6輛檜木車廂「Formosensis福森號」，3月試車歷時5個月，完成試車。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻經費，委託國內廠商，打造全新6輛檜木車廂「Formosensis福森號」，3月試車歷時5個月，完成試車。圖／阿里山林鐵及文資處提供

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