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暗夜雷電交加傾盆大雨嘉義人驚恐 阿里山停班停課縣市未放假惹民怨

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市蘭潭蓄水逾9 成接近滿庫。記者魯永明／攝影
嘉市蘭潭蓄水逾9 成接近滿庫。記者魯永明／攝影

嘉義縣市上周五進入杜蘇芮颱風暴風圈，沿海布袋最強陣風達10級停班停課標準，縣、市政府先後宣布停班停課；這次嘉義縣市未進入卡努颱風暴風圈，昨晚近11點，縣府以山區阿里山鄉雨量達200毫米，宣布今天停班停課，隔壁竹崎鄉雨量也達200毫米，未放颱風假，縣市共同生活圈這次未放颱風假，惹民怨。

凌晨零時起，嘉義縣山區及嘉義市區天氣劇烈，雷電交加、傾盆大雨，大雨下到快天亮才停止，許多人在睡夢中驚醒，根據氣象局及水利署觀測，嘉義縣阿里山鄉、竹崎鄉24小時累計雨量逾200毫米（石磐龍及奮起湖測雨站），嘉義市60毫米。

縣府昨晚宣布阿里山鄉今天停班停課，民眾說，上周五嘉縣市都進入杜蘇芮颱風暴風圈，沿海布袋鎮陣風最強達10級停班停課標準，縣、市政府先後宣布停班停課；這次縣市未進入卡努颱風暴風圈，阿里山鄉雨量逾200毫米達停班停課標準，隔壁竹崎鄉雨量也達200毫米，未放颱風假，縣市共同生活圈這次未放颱風假，放颱風假如何判定？

氣象局說，受卡努颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天南投縣、台中市、嘉義縣、雲林縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

縣府說，依據中央氣象局預報資料，阿里山鄉雨量已達停班停課標準，且水土保持局已對該鄉發布土石流黃色警戒，為維護山區民眾安全，阿里山鄉今天停班、停課。其餘鄉鎮市維持上班、上課。

根據氣象局及水利署觀測，嘉義縣阿里山鄉、竹崎鄉24小時累計雨量逾200毫米（石磐龍及奮起湖測雨站），嘉義市60毫米。記者魯永明／翻攝
根據氣象局及水利署觀測，嘉義縣阿里山鄉、竹崎鄉24小時累計雨量逾200毫米（石磐龍及奮起湖測雨站），嘉義市60毫米。記者魯永明／翻攝
根據氣象局及水利署觀測，嘉義縣阿里山鄉、竹崎鄉24小時累計雨量逾200毫米（石磐龍及奮起湖測雨站），嘉義市60毫米。記者魯永明／翻攝
根據氣象局及水利署觀測，嘉義縣阿里山鄉、竹崎鄉24小時累計雨量逾200毫米（石磐龍及奮起湖測雨站），嘉義市60毫米。記者魯永明／翻攝
根據氣象局及水利署觀測，嘉義縣阿里山鄉、竹崎鄉24小時累計雨量逾200毫米（石磐龍及奮起湖測雨站），嘉義市60毫米。記者魯永明／翻攝
根據氣象局及水利署觀測，嘉義縣阿里山鄉、竹崎鄉24小時累計雨量逾200毫米（石磐龍及奮起湖測雨站），嘉義市60毫米。記者魯永明／翻攝

停班停課 颱風假 嘉義

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