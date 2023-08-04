卡努颱風持續滯留 深夜加速有望清晨解除陸警

卡努颱風移動緩慢，深夜接近台灣，中央氣象局表示，過去因導引氣流不明顯，卡努颱風移動路徑較不規則，預計深夜移動速度加快，4日凌晨到清晨有機會解除陸警，但受西南風影響，中南部地區要持續留意較大雨勢。

氣象局預報員徐仲毅表示，卡努颱風昨天晚間11點中心位置在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時9公里速度向東北轉東北東進行，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑280公里，強度已逐漸減弱，過去3小時幾乎原地滯留打轉，持續發布海陸警報。

徐仲毅表示，過去因導引氣流不明顯，卡努颱風移動路徑較不規則，預計深夜逐漸向東北東方北轉遠離，屆時導引氣流會逐漸明顯，移動速度也加快，4日凌晨到清晨有機會解除陸警。

他也說，昨晚除北部地區有雨，隨著西南風增強，中南部地區也出現明顯降雨，山區也有局部大雨及豪雨，預計持續至5日清晨；新竹以北雨勢主要在昨晚，今天白天就會減緩。

風力部分，他表示，4日減緩幅度不大，蘭嶼、綠島仍有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、台東及恆春半島沿海空曠地區也有9至10級強陣風。

另外，徐仲毅指出，4日台灣附近各海面風浪偏大，尤其基隆北海岸及馬祖沿海易有5米以上浪高，基隆北海岸、北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生。