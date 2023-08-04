卡努颱風持續滯留 深夜加速有望清晨解除陸警

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
卡努颱風昨天晚間11點中心位置在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時9公里速度向東北轉東北東進行。圖／氣象局提供
卡努颱風昨天晚間11點中心位置在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時9公里速度向東北轉東北東進行。圖／氣象局提供

卡努颱風移動緩慢，深夜接近台灣，中央氣象局表示，過去因導引氣流不明顯，卡努颱風移動路徑較不規則，預計深夜移動速度加快，4日凌晨到清晨有機會解除陸警，但受西南風影響，中南部地區要持續留意較大雨勢。

氣象局預報員徐仲毅表示，卡努颱風昨天晚間11點中心位置在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時9公里速度向東北轉東北東進行，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑280公里，強度已逐漸減弱，過去3小時幾乎原地滯留打轉，持續發布海陸警報。

徐仲毅表示，過去因導引氣流不明顯，卡努颱風移動路徑較不規則，預計深夜逐漸向東北東方北轉遠離，屆時導引氣流會逐漸明顯，移動速度也加快，4日凌晨到清晨有機會解除陸警。

他也說，昨晚除北部地區有雨，隨著西南風增強，中南部地區也出現明顯降雨，山區也有局部大雨及豪雨，預計持續至5日清晨；新竹以北雨勢主要在昨晚，今天白天就會減緩。

風力部分，他表示，4日減緩幅度不大，蘭嶼、綠島仍有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、台東及恆春半島沿海空曠地區也有9至10級強陣風。

另外，徐仲毅指出，4日台灣附近各海面風浪偏大，尤其基隆北海岸及馬祖沿海易有5米以上浪高，基隆北海岸、北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生。

卡努颱風 馬祖 基隆

延伸閱讀

「卡努」暴風圈一度觸陸又彈開 中南部入夜防雨勢開炸

卡努颱風估今晚觸東北角 是否續放颱風假氣象局這樣說

還有颱風？賈新興：9至10日西太平洋有另一個颱風生成的機率

她爽放3天颱風假！女老師笑「南北雙包」網羨慕喊：天選之人

相關新聞

卡努4日漸遠離 新颱風「蘭恩」恐接力

颱風接力賽？西太平洋有熱帶高壓，恐有另一個颱風「蘭恩」生成！天氣風險預報員林孝儒3日表示，卡努3日深夜逐漸遠離台灣，有望解除陸警，但颱風帶動西南風，南部地區要提高警覺提防豪雨。氣象專家賈新興表示，如果條件足夠，颱風蘭恩將於9日至10日，恐成颱風接力賽。

新北傍晚夜空染超美粉紫色 民驚豔「太夢幻了吧！」

卡努颱風仍在台灣北方徘徊，新北市氣候傍晚也出現強風及偶陣雨，傍晚新北市鶯歌區天空出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實...

卡努颱風持續滯留 深夜加速有望清晨解除陸警

卡努颱風移動緩慢，深夜接近台灣，中央氣象局表示，過去因導引氣流不明顯，卡努颱風移動路徑較不規則，預計深夜移動速度加快，4...

中颱卡努龜速擺盪 預計今晨5點半解除陸警

中颱卡努行進速度與路線雖龜速擺盪，預估暴風圈將在4日凌晨5時脫離台灣本島陸地，同時轉向135度，朝日本方向行進，中央氣象...

布袋戲演倩女幽魂 「張國榮」來台人鬼戀 港人成文化新風景

貌似香港巨星張國榮的台灣布袋戲偶，在真雲林閣掌中劇團團長李京曄手中翻滾，一邊哼起經典香港電影「倩女幽魂」中台詞「道道道」……。上周在台灣戲曲中心演出的「千年幻戀」，用台灣傳統布袋戲重新詮釋香港電影「倩女幽魂」中的人鬼戀，華語、台語和粵語巧妙流轉，台下觀眾笑聲連連。

台灣攝護腺癌 7成晚期發現

據統計，台灣男性平均壽命比女性少6到7歲，攝護腺疾病、性功能障礙、性病是常見危害台灣男性健康的疾病。林口長庚醫院泌尿科主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦