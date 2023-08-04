卡努颱風持續滯留 深夜加速有望清晨解除陸警
卡努颱風移動緩慢，深夜接近台灣，中央氣象局表示，過去因導引氣流不明顯，卡努颱風移動路徑較不規則，預計深夜移動速度加快，4日凌晨到清晨有機會解除陸警，但受西南風影響，中南部地區要持續留意較大雨勢。
氣象局預報員徐仲毅表示，卡努颱風昨天晚間11點中心位置在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時9公里速度向東北轉東北東進行，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑280公里，強度已逐漸減弱，過去3小時幾乎原地滯留打轉，持續發布海陸警報。
徐仲毅表示，過去因導引氣流不明顯，卡努颱風移動路徑較不規則，預計深夜逐漸向東北東方北轉遠離，屆時導引氣流會逐漸明顯，移動速度也加快，4日凌晨到清晨有機會解除陸警。
他也說，昨晚除北部地區有雨，隨著西南風增強，中南部地區也出現明顯降雨，山區也有局部大雨及豪雨，預計持續至5日清晨；新竹以北雨勢主要在昨晚，今天白天就會減緩。
風力部分，他表示，4日減緩幅度不大，蘭嶼、綠島仍有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、台東及恆春半島沿海空曠地區也有9至10級強陣風。
另外，徐仲毅指出，4日台灣附近各海面風浪偏大，尤其基隆北海岸及馬祖沿海易有5米以上浪高，基隆北海岸、北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言