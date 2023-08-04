中颱卡努龜速擺盪 預計今晨5點半解除陸警

中颱卡努行進速度與路線雖龜速擺盪，預估暴風圈將在4日凌晨5時脫離台灣本島陸地，同時轉向135度，朝日本方向行進，中央氣象局預計4日清晨5時30分解除陸上颱風警報。

中央氣象局表示，中颱卡努中心位置在北緯26.6度，東經124.3度，即在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時8公里速度，往東北東方向行進。

中颱卡努目前行進路徑有一些擺盪，3日深夜至明天凌晨暴風圈仍有機會觸陸；最快4日清晨5時前其暴風圈就會脫離台灣本島陸地，氣象局預計將在4日凌晨5時30分解除陸警，海警部分，可能在4日下午1時解除。