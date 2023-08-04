音樂劇三劍客 台中連演5場

改編自法國文豪大仲馬小說的韓國音樂劇「三劍客」首度來台演出，將於八月十八日至二十日在台中國家歌劇院獨家連演五場。近百人規格，加上華麗舞台及服裝，展現十七世紀的巴黎風情，韓星珉奎與REN還將以雙卡司詮釋主角達太安。

韓國音樂劇「三劍客」自二○○九年首演後，即造成轟動，在日韓巡演超過六百場，每隔幾年都會邀請不同偶像明星主演。今年九月「三劍客」將在韓國首爾重製上演，歌劇院搶先在八月獨家演出五場。

這次「三劍客」邀請珉奎與REN擔任雙主角。珉奎為男團DKZ主唱，去年以達太安一角在音樂劇圈出道，今年也參演另一部音樂劇「偉大的隱藏者：THELAST」引發回響；REN曾為男團NU'EST成員，因長相清秀常被誤認為女生，但演出達太安鬥劍，格外豪邁陽剛。兩人顏值與實力兼備，未演先轟動。

另音樂由捷克歌手兼作曲家麥克爾．大衛（Michal David）與流行歌手布萊恩．亞當斯（Bryan Adams）共同創作，劇中將重現一九九四年電影「三劍客」經典主題曲All For Love。值得一提的是，過去曾飾演「三劍客」領袖阿托士的申成佑，這次轉換身分成為導演，傳承男兒們的熱血與音樂劇的英勇情懷。

台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光系列」從七月到九月一連帶來七齣音樂劇節目，喜愛音樂劇的民眾千萬別錯過。